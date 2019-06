Brændt med cigaret og slået flere gange i hovedet på bustur: Unge mænd dømt for vold

Fire unge mænd på 17 år blev torsdag dømt ved Retten i Odense for vold under to forskellige episoder.

To af gerningsmændene kørte i november sidste år med bussen fra Odense til Assens. Under busturen opstod der tumult med en ung passager. De to 17-årige brænder passageren i ansigtet med en cigaret, hvorefter de til sidst slår ham flere gange i ansigtet.

Det fortæller anklagefuldmægtig hos Anklagemyndigheden i Fyns Politi Sine Josephsen til TV 2/Fyn.

Den ene af gerningsmændene er dømt for slag i ansigtet på den unge buspassager, hvilket har givet ham 40 dages betinget fængsel.

Slået med knytnæver, flasker og sparket

Den anden gerningsmand, der var med til at brænde og slå buspassageren i november 2018, blev også dømt torsdag. Men da han også deltog i en anden voldsepisode, blev hans dom lagt oveni.

Han var nemlig også involveret, da tre mænd i februar 2019 bankede en ung mand i en lejlighed på Skibhusvej i Odense. Her blev en ung mand slået flere gange i hovedet og på kroppen både med knytnæver, spark og flasker.

Ifølge anklager havde en af gerningsmændene kendskab til den forurettede:

- Der har været snak om, at den forurettede tidligere har meldt en af gerningsmændene til politiet, men det er der ikke bevis for, siger Sine Josephsen.

En af gerningsmændene er blot blevet kendt skyldig i episoden uden nogen straf ind til videre. Den anden har fået seks måneders betinget fængsel, hvor to af månederne skal afsones. Manden fra episoden i bussen har fået 12 måneder, hvoraf to af dem skal afsones.

Alle fire gerningsmænd har bedt om betænkningstid, så de kan overveje, om de eventuelt vil anke deres straf.