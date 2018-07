Unge mænd stak af med pengeskab fra campingplads

Fire mænd blev anholdt med et pengeskab i bilen. De har stjålet pengeskabet på Hasmark Strand Camping natten til mandag.

Fire mænd er blevet anholdt natten til mandag efter et indbrud på en nordfynsk campingplads.

Ifølge vagtchef Hans Jørgen Larsen fra Fyns Politi fik politiet klokken 3.25 en melding fra et vidne om, at der var nogle personer i gang med at bryde ind på Hasmark Strand Camping.

Politiet sendte flere patruljer mod campingpladsen.

Anholdt uden problemer

I mellemtiden flygtede gerningsmændene med et pengeskab, og det lykkedes politiet at komme i kontakt med flugtbilen og uden problemer anholde de fire mænd.

De fire mænd er alle fra Odense og mellem 21 og 52 år gamle. De vil senere mandag morgen blive afhørt, og det vil herefter blive afgjort, om de skal fremstilles i grundlovsforhør.

Det er uvist, hvor mange penge de fire mænd slap af sted med.