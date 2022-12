Borgmester trækker på skuldrene af unges mistrivsel: - Sådan vil det altid være

Langelands borgmester vil ikke gøre noget, for at give øens unge bedre fritidstilbud.

Det er til trods for, at han for over et år siden lovede en af øens unge beboere Caroline Almdal, at de unge i fremtiden skulle inddrages i beslutningerne.

Nu har piben dog fået en anden lyd.

Tonni Hansen (SF) mener nemlig ikke, at det er muligt at skabe flere fritidstilbud til Langelands unge beboere.

Hvis nogle af tilbud, som de unge gerne vil have, kræver kommunal økonomi, er det så en mulighed?

- Det vil jeg næsten sige nej til, fordi vi er i gang med en stor sparerunde, og vi kommer også til at spare yderligere i det kommende år, siger Tonni Hansen.

- Unge er mere utålmodige

I en undersøgelse, som TV 2 Fyn har foretaget blandt 123 unge langelændere, svarer over halvdelen at ungdomstilbuddene på øen enten er dårlige eller meget dårlige.

Manglen på fritidsaktiviteter får i stedet de unge til at holde til i supermarkeder og busskure og køre rundt på scootere og knallerter, til gene for øens andre beboere.

Selv efterspørger flere af de unge et varmt sted, hvor de kan mødes og hænge ud, uden at fryse i vintermånederne, men opråbet får ikke borgmesteren til at ændre holdning.

Hvor længe skal den her ungeproblematik stå på? Hvor længe skal vi snakke om, at de unge keder sig, eller der ikke er gode nok forhold for de unge?



- Jamen sandsynligvis de næste 100 år, fordi det har man altid gjort til alle tider, og sådan vil det altid være. Unge er mere utålmodige og vil gerne have tingene til at ske meget hurtigere. Det er faktisk skønt, at de har de krav, siger Tonni Hansen.

Så du kan godt stille dig tilfreds med, at de unge har de her opråb?

- Jeg er ikke tilfreds med det. Jeg synes faktisk, det er supergodt, at de stiller krav, og det håber jeg, at de vil blive ved med. Det er jo sådan nogle ting, der gør, at vi andre, os der har beslutningsmuligheder, at vi så rykker på nogle af de ting, siger borgmesteren.

På Langeland Efterskole kan de unge dog godt blive hørt. Her har de nemlig fået indført gratis menstruationsprodukter til alle menstruerende elever.