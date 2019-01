Efter lukning af Mødrehjælpen: Unge mødre i Odense får ny støtte

I september 2018 kom det frem, at Mødrehjælpen i Odense af økonomiske årsager var nødt til at lukke kontoret på Tolderlundsvej i Odense.

Nu er der alligevel støtte til unge førstegangsforældre i Odense. Odense Kommune og Odense Universitetshospital går sammen om at sikre, at de får støtte, når deres barn kommer til verden.

- Når vi ved, at de første 1.000 dage i et barns liv har afgørende betydning for barnets trivsel og udvikling, så er det umådeligt vigtigt at støtte dygtigt op omkring unge forældre, der står i en sårbar situation, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) i en pressemeddelelse fra Odense Kommune.

Jordemoder: Unge gravide skal kende deres jordemoder

Sundhedshus Vests lokaler i Slotsgade vil fungere som base for de unge familier, der her kan få støtte fra jordemødre, sundhedsplejersker, en uddannelsesvejleder og andre kommunale fagpersoner.

Det er som udgangspunkt førstegangsgravide under 23 år, der kan få hjælp, og det vil som udgangspunkt være de samme jordemødre og sundhedsplejerske, der vil tage sig af de unge.

- Det er vores oplevelse, at gravide generelt er glade for at kende den jordemoder, de kommer til at føde med. Etableringen af en kendt jordemoderordning, der varetager tilbuddene i forhold til unge gravide, vil naturligt afføde, at den gravide føler sig tryg og oplever kontinuitet i forløbet og overgangene fra graviditet, fødsel og barsel. Den unge møder jordemødrene til konsultationer, undervisning, fødsel og ved besøg i hjemmet efter fødslen. Tryghed og kontinuitet kan især opleves betydningsfuldt, når man er ung og er i gang med at etablere familie med de forandringer i livet, som dette medfører, siger Anette Lund Frederiksen, der er chefjordemoder ved Odense Universitetshospital.