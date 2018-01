Unge om hævnpornoforslag: - Der er brug for det

Unge skal hjælpe Odense Kommune i kampen mod hævnporno og deling af nøgenbilleder. De unge selv hilser forslaget velkommen.

31.000 unge odenseanere i alderen fra 16-24 år har modtaget en spørgeundersøgelse fra Odense Kommune via e-boks. Den skal blandt andet afdække unges holdninger og handlinger på nettet i forhold til emner som hævnporno og deling af intime billeder og video.

Tre af dem er Michella Bøgedal, Andrea Gadgaard og Philip Panch, som alle går på Odense Katedralskole.

- Jeg har oplevet nogle af mine veninder, som har sendt et billede ud, og så er der nogen som har sendt det videre, fortæller Michella Bøgedal.

De tre gymnasieelever tager alle godt imod spørgeskemaundersøgelsen fra Odense Kommune. De mener nemlig, at der er behov for mere fokus på emnet - og ikke mindst konsekvenserne.

- Jeg synes, det er super godt, at de går ind i det her og rent faktisk prøver at gøre noget ved det. Ved at sende det ud via e-boks tvinger de nærmets unge til at tage stilling til det, så man kommer til at tænke en ekstra gang over det, siger Andrea Gadgaard.

Også Philip Panch tror, at undersøgelsen kan hjælpe de unge med at navigere på nettet:

- Jeg synes, det er rigtig rart, at de tager hånd om sagen og gør noget for at de unge kan føle sig sikker på nettet.

Skal blive klogere

Spørgeskemaundersøgelsen skal Odense Kommune bruge til at få ny viden. Den er nemlig afgørende for hvilken indsats kommunen bruger.

Det mener byrådsmedlemmet Mark Grossmann (V), der er initiativtager til indsatsen.

- Man kan jo godt møde nogen overraskelser, når man ser undersøgelsen. Det kan være de unge faktisk besvarer helt anderledes end man havde forventet. Det gør, at man måske skal manøvrere anderledes, når man laver en forebyggende indsats, udtaler Mark Grossmann.

Undersøgelsen retter sig i første omgang mod unge i alderen 16 til24 år, men står det til venstrepolitikeren skal unge under 16 år også involveres i forebyggelsen. Og gerne så hurtigt som muligt.

- Der er ikke nogen tvivl om, at forebyggelse starter længe før 16 år. Vi ved også godt allesammen, at børn i dag jo er ned til tre år, når de begynder at sidde med iPadden første gang. Så cyberverdenen har ikke nogen alder, forklarer Mark Grossmann (V).

Selvom de fleste unge godt ved, at deling af nøgenbilleder og videoer er forkert, så er de tre gymnasieelever enige om, at ungdommen stadig godt kan bruge en hjælpende hånd i kampen mod 'cybercrime'.

- Der er brug for at folk får at vide, at det her er så forkert, siger Michella Bøgedal.

- Jeg tror, det er en god idé at minde folk om det, for jeg tror virkelig ikke, man tænker særlig meget over det, når det sker, siger Andrea Gadgaard.

For Philip Panch er det især konsekvenserne ved deling af intime billeder, som de unge skal huskes på.

- Det kan altså ende ud i noget rigtig alvorligt. Det er ikke bare et tryk på en knap - det er en krænkende handling, mener Philip Panch.