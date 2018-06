Unge provokerer med Trump på Tinderbox

Tre unge mænd fra Fyn har klædt sig ud som Trump-supportere med flag, kasketter og arm for at skabe reaktioner fra gæsterne på Tinderbox.

- Der var en, der lovede mig tæsk, fortæller Christian Black Petersen.

Christian Black Petersen og hans kammerater Kristian Boje og Jesper Bild har alle et flag med teksten "Make Tinderbox Great Again" hængende ned ad ryggen. På hovedet skriger en rød kasket med næsten samme udsagn.

Målet med at fremstå som støtter af Trump er at få gæsterne på Tinderbox til at reagere.

- Det er noget, alle har en holdning til, og så får man en god snak ud af det, siger Jesper Bild.

Læs også Teenagepiger har bil fyldt med alkohol holdende uden for festivalplads

Blev bedt om at tage det af

Drengene har mødt mange forskellige reaktioner fra de gæster, de har mødt. Nogle har trukket på smilebåndet, mens andre har været mere seriøse.

- Der er nogle, der har bedt os om at tage det af. Nogle bliver sure, men vi er ikke blevet slået endnu, fortæller Jesper Bild.

Der er ingen af drengene, der er politisk aktive, men ser udklædningen som en mulighed for at få en god snak.

- Vi ved, at det er på grænsen, men vi lever jo ikke i en verden pakket ind i bobleplast, siger Jesper Bild.

Christian, Jesper og Kristian kan altid kende hinanden på festivalspladsen. På flagene står der "Make Tinderbox Great Again". Foto: Kaper Skov Nørmark

Læs også Politiet: De unge er gode til at lade bilen stå - de glemmer bare én ting

Har købt godt ind

På brystet har de tre fynske drenge stripset deres flag sammen. I tasken har de taget ekstra flag og kasketter med ind på festivalpladsen. Det har været en nødvendighed, for drengenes lir er populært hos Tinderbox-gæsterne.

- Der er ikke det, som ikke bliver stjålet fra os. Derfor har vi også købt godt ind forud for festivalen, siger Jesper Bild.

Til næste års festival har drengene flere mulige udklædninger i tankerne.

- Måske Putin eller hvem der nu er fremme på det tidspunkt. Hvis det skal være sjovt, skal det være lidt provokerende, siger Jesper Bild.