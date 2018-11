Find din enhjørning: Unge skaber kunst i gadebilledet

Der bliver arbejdet på flere fronter i Ringes gader.

Ved en forladt tankstation kæmper to unge med opsætningen af et banner, der skal fange de forbipasserendes opmærksomhed.

På banneret står "Hvad skal der ske i Ringe?".

- Vi unge ved ikke rigtig, hvad der sker i Ringe, så det her er ligesom et mødested, hvor der kan blive sat noget op, siger Josh Madsen, der er elev på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole.

Under banneret bliver en gul postkasse sat op. Her i kan man komme tanker og idéer til byens udvikling.

Rundt i gaderne går kunstner Tanja Nellemann Kruse lidt frem og tilbage og holder øje med de unge, for et andet sted skal der sættes træplader op med laserskåret lyrik, og et tredje sted er to andre elever fuldt optaget af en enhjørning.

Kunstprojektet hedder Værkdinverden, hvor kunstnere i hele landet er i gang med at påvirke vores hverdagsrum. I Tanja Nellemann Kruses tilfælde er målet at få de unge fra produktionsskolen engageret i at bruge kunsten. Det hele er bundet sammen i en kunstrute gennem byen.

Tanja Nellemann Kruse har som kunstner guidet de unge gennem processen med at skabe kunst i gaderne. Foto: Reza Sahraei

- Det er en kampagne, der skal involvere de unge mennesker og få dem til at se, hvordan kunst kan bruges. Her i byen er der jo kunstbænken, som der har været meget polemik omkring. Og der har været polemik omkring, at de unge sidder og drikker dernede. Mit projekt går ud på at skabe større ejerskab omkring, hvad kunst kan og er, så man lader de unge være med til at lave kunst til en kunstrute ned til bænken. Dermed peger man på bænken som et sted, man kan bruge, fortæller Tanja Nellemann Kruse.

Ved Superbrugsen i Ringe står eleverne Sacha Jacobi og Melanie Pedersen og klæber en enhjørning af folie op på et af butikkens vinduer.

Melanie Pedersen og Sacha Jacobi har arbejdet med 100 enhjørninger til en kunstrute Foto: Reza Sahraei

- Den skal appellere til de små beboere i Ringe. I stedet for at det er gråt og kedeligt, har vi lavet noget festligt, de kan kigge på, fortæller Sacha Jacobi, der har tegnet den ud fra en idé af Melanie Pedersen.

Enhjørningen er bare en af mange, for den store enhjørning markerer starten på en rute, hvor børn kan finde flere enhjørninger. Melanie og Sacha har produceret 100 små enhjørninger, der bliver hængt op i byen.

Projektet Værkdinverden af arrangeret af kurator-gruppen Råderum med støtte fra Statens Kunstfond og Bikubenfonden.

Kunstnerne, der er involveret rundt om i landet, skal være indstillet på at miste kontrol, for i Værkdinverden får de unge medvirkende stor medbestemmelse.

- Det er et kick, som jeg får som billedkunstner, for jeg ved ikke præcist, hvordan det ender. Jeg har en retning, og jeg har nogle måder at gå til billedkunsten på. Men så kaster vi det op i luften, og så ser vi, hvad der sker, siger Tanja Nellemann Kruse.

Enhjørning ved Superbrugsen i Ringe. Foto: Reza Sahraei

De unge forsøger at sætte deres aftryk på byen, og måske har kunsten også sat et aftryk på dem.

- Det synes jeg har været fantastisk. Det er også en personlig interesse for mit vedkommende, så det bliver ikke sidste gang, siger Sacha Jacobi.

Herunder kan du se tv-indslag om de unges værker.