Unge skal nytænke H.C. Andersen

Elever i de fynske grundskolers ældste klasser og på ungdomsuddannelserne inviteres til at deltage i konkurrencen, De Eventyrlige Lege, hvor de skal nytænke H.C. Andersens eventyr, Den Grimme Ælling.

Op til H.C. Andersen Festivals i august 2018 arrangerer festivalen og H.C. Andersen Fonden konkurrencen, De Eventyrlige Lege, hvor elever i skolernes 7. - 10. klasse og på ungdomsuddannelserne inviteres til at give deres bud på en ny udgave af eventyret, Den Grimme Ælling.

Jeg synes, det bliver spændende at se, hvordan de unge anno 2018 fortolker H. C. Andersens kultur. Peter Bøgholm, direktør, H.C. Andersen Festivals

Eleverne skal skabe et kreativt produkt ud af de elementer, der indgår i historien om den grimme ælling. Det kan være i form af film, musik, dans, tekster, malerier eller skulpturer.

- En del af formålet med festivalen er at skabe originale, overraskende og mangfoldige kulturoplevelser med H. C. Andersens univers, og samtidig har vi et stærkt fokus på uddannelse. Jeg synes, at "De Eventyrlige Lege" passer perfekt sammen med begge de ambitioner. Samtidig har H. C. Andersens eventyr også meget at sige i nutiden, og jeg synes, det bliver spændende at se, hvordan de unge anno 2018 fortolker H. C. Andersens kultur, siger direktøren for H.C. Andersen Festivals, Peter Bøgholm.

Jens Thodberg Bertelsen fra H.C. Andersen Fonden supplerer:

- H.C. Andersens eventyr er kendt i hele verden, og vi fortæller dem igen og igen, fordi de bliver ved med at fascinere os - og fordi, de rummer mange muligheder for nytænkning og kreativitet. Nu skal vi se, hvordan de unge fortolker Den Grimme Ælling, og ved at placere finalen midt under festivalen er der en masse gæster, der kan følge med i de unges arbejde og tanker. Det kan alle sikkert lære noget af.

De unges produkter skal indsendes senest mandag den 9. april. De tre bedste kommer i finalen, som bliver afholdt under festivalen torsdag den 23. august.

Førstepræmien er på 10.000 kroner, andenpræmien giver 7.000 kroner og tredjepladsen 5.000 kroner.

I vurderingen af de kreative produkter lægger dommerne vægt på deltagernes forståelse, fortolkning og formidling af Den Grimme Ælling, ligesom der lægges vægt på deltagernes inddragelse af en eller flere af de værdier, som kendetegner H. C. Andersens univers.

Det er planen, at gøre konkurrencen landsdækkende i 2019.

Praktiske informationer om De Eventyrlige Lege Hvem kan deltage?

Alle elever i grundskolens 7.-10. klasse og på ungdomsuddannelserne kan deltage i konkurrencen. Eleverne kan deltage enkeltvis, som gruppe eller som samlet klasse, men hovedpræmierne skal deles med hele klassen.



Hvad kan man indsende?

Det er kun fantasien, der sætter grænser for det kreative produkt, der både kan være: Film, musik, dans og drama (max tre minutter langt pr. bidrag)

Tekster i form af noveller, eventyr, digte, fortællinger, essays mm. (max tre normalsider pr. bidrag)

Billeder og fotos

Skulpturer, tegninger, klip eller malerier

Konkurrencens forløb:

Eleverne skal inden mandag 9. april indsende et kreativt produkt, som skal rumme et eller flere motiver i H. C. Andersens eventyr "Den Grimme Ælling". Tirsdag 1. maj nomineres de seks finalister, som går videre til finalen, der afholdes torsdag 23. august under H. C. Andersen Festivals.



Fakta om H.C. Andersen Festivals: H.C. Andersen Festivals finder sted hvert år i uge 34 i Odense. I 2018 afvikles festivalen for sjette gang

H.C. Andersen Festivals samler tusindvis af mennesker gennem kultur og oplevelser, der fylder Odenses gader og stræder med liv, farve og lys i én af byens allerstørste tilbagevendende begivenheder

Et stort og bredt udvalg af fortællere, kunstnere, gadeperformere og musikere formidler på hver deres måde H.C. Andersens evigt aktuelle univers

Størstedelen af de mange events er gratis

H.C. Andersen Festivals er med stærk lokal forankring og internationalt udsyn med til at sætte en tyk streg under Odense som en levende og farverig by

H.C. Andersen Festivals er en almennyttig forening og i høj grad skabt med opbakning fra det fynske erhvervsliv, der med sine sponsorater er med til at finansiere festivalen

