Unge skal redde rygeosten: Her smager de den for første gang

To gymnasieelever tog fredag hul på weekenden ved at smage på rygeost for første gang. Netop de unge skal tage rygeosten til sig, hvis den skal overleve, mener madhistoriker.

Carl Mølhave Jørgensen sender Emma Lykkesborg Davidsen et sidste skeptisk blik, før munden lukker sig om en gaffelfuld med laks, agurk - og fynsk rygeost.

Vi skal have fat på børnene og de unge, fordi det er dem, der er med til at føre madvaner videre. Nina Bauer, madhistoriker

Der går et par sekunder, hvor der gumles. Kokken Brian Matzen fra Matzens Mad Værksted i Odense ser nysgerrigt med.

Så lyder dommen fra Carl Mølhave Jørgensen:

- Det var sgu lækkert, mumler han mellem biderne.

Emma Lykkesborg Davidsen er enig.

- Jeg synes, det smager rigtig godt. Jeg havde aldrig forestillet mig, at det ville kunne blandes så godt ind i andre rækker, så man egentlig ikke rigtig lægger mærke til det, siger hun.

Til daglig er de elever på Nyborg Gymnasium, men for en kort stund blev skolebøgerne fredag byttet ud med en udfordring, som TV 2/Fyn stillede dem. Gymnasieeleverne havde nemlig aldrig før i deres liv smagt rygeost. Dèt blev der lavet om på.

Truet, fynsk opfindelse

I løbet af den seneste tid har TV 2/Fyn kastet sig hovedkulds ind i kampen for at bevare rygeosten. I følge madhistoriker Nina Bauer risikerer den nemlig at forsvinde fra frokostbordene.

- Rygeosten er truet som almindelig dagligvare og kan ende som noget, der kun tages frem til særlige lejligheder ligesom retterne på julebordet, fortæller Nina Bauer.

Hun har til gengæld et bud på den opskrift, der skal til, hvis rygeostens plads i køledisken skal sikres.

- Vi skal have fat på børnene og de unge, fordi det er dem, der er med til at føre madvaner videre. Og hvis nogle af de gode danske kokke arbejder og eksperimenterer med rygeosten, giver det nogle helt andre muligheder, end vi har, forklarer Nina Bauer.

Og med reaktionerne fra Carl Mølhave Jørgensen og Emma Lykkesborg Davidsen, ser det ud til, at der er håb forude. De to er begge overraskede over, hvor godt den røgede ost spiller sammen med resten af maden.

- De her tre retter er virkelig lækre, men jeg er stadig i tvivl om, hvorvidt jeg vil kunne lide det på en rugbrødsmad. Det må jeg finde ud af, siger Carl Mølhave Jørgensen.

Kunne du finde på at smide rygeost i indkøbskurven, næste gang du handler ind?

- Ja, det kunne jeg godt. Jeg synes, det er en god ting, at man prøver at holde liv i det, når man har nogle lokale fødevarer, svarer han.

Ambassadører går ind i sagen

Med Carl Mølhave Jørgensen og Emma Lykkesborg Davidsen på vognen er rygeosten ét skridt tættere på at redde livet.

Kokken Brian Matzen, der står bag de tre rygeost-retter, var dog ikke nervøs.

- Jeg var faktisk helt sikker på, at de ville være vildt begejstrede. Det er jeg nemlig selv, svarer en smilende Brian Matzen.

Flere fynske profiler har meldt sig under fanerne for at bevare rygeosten og er blevet ambassadører for osten. En af dem er tidligere fødevareminister og fynsk folketingspolitiker, Dan Jørgensen, der til TV 2/Fyn har givet en af sine favoritopskrifter videre.

- Jeg laver ofte en salat, hvor jeg bruger både rygeost og hytteost. Det blander jeg sammen og putter på laks.

Dan Jørgensen har sågar stiftet foreningen 'RygeostRegimentet', oplyser han til TV 2/Fyn.

En del af rygeostens udfordringer skyldes, at Arla i 2017 valgte at stoppe produktionen i Danmark. Det skyldtes et faldende salg.