Vrede borgere overfuser podere: Sådan undgår du at gå forgæves til testcenter

Flere tusinde mennesker er dagligt forbi testcentret på Billedskærervej i Odense, og for langt de fleste foregår det uden dramatik.

Men omkring 125 af dem møder op for at finde ud af, at deres tid er blevet slettet, og de derfor ikke kan blive podet.

Det har resulteret i flere ubehagelige episoder, fortæller lederen af testcentret, Birgitte Christensen.

- Vi har oplevet meget grove tilfælde af vrede mennesker, som har chokeret de unge podere, og det er selvfølgelig en svær ting, siger hun.