På vej mod eliten: Unge talenter mødte stort idol

Veronika Mojzesova er 27 år gammel og har spillet violin, siden hun var 6. For at forfølge sin drøm om at blive en af verdens bedste flyttede hun fra Tjekkiet til Odense for at studere på Syddansk Musikkonservatorium.

- Jeg studerer i Danmark, fordi der er en god underviser på skolen, som underviser mange fantastiske musikere. Jeg havde hørt en masse gode ting om hende hjemme i Tjekkiet, så jeg besluttede at komme her og studere ved hende, fortæller Veronika Mojzesova.

Læs også Hvem hvad hvor: Her er alt, hvad du bør vide om Carl Nielsen-konkurrencen

I dag kom hun så et skridt nærmere verdenseliten, da violinisten og jurymedlemmet Albena Danailova afholdt Master Class i forbindelse med Carl Nielsen-konkurrencen. Her var de violinstuderende fra Syddansk Musikkonservatorium inviteret til en sjælden eneundervisning med en af verdens bedste.

- Hun gav mig en masse at tænke over. Jeg har spillet i mange år allerede, og man kommer til at forblive i sin egen måde at spille på. Så hun udfordrede nogle af mine idéer og satte spørgsmålstegn ved dem, siger Veronika Mojzesova.

Elsk det, du spiller

Men det var ikke kun de unge studerende, som fik noget ud af samarbejdet. Også dagens master tog læring med hjem.

- Det er spændende, hvordan de unge mennesker vil lære at spille violin i dag, og hvordan de synes, vi skal udvikle måden at spille violin på i fremtiden, siger Albena Danailova.

Læs også Kulturministeren er fan: Carl Nielsen-konkurrencen er ægte public service

Udover alle de mange tips og tricks til de studerendes måde at håndtere violinen på, havde Albena Danailova også to vigtige budskaber til de håbefulde unge.

- De skal elske det, de spiller. Og så skal de aldrig give op, siger hun.

Veronika Mojzesova er taknemmelig for dagens undervisning - og hun har store drømme for fremtiden. Hun spiller både kammer- og solomusik på violinen, og derudover arbejder hun ved Odense Symfoniorkester.

- Min drøm er at kombinere de tre forskellige ting. Selvom det bliver svært - hvis ikke umuligt, fortæller hun.