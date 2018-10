Unge ved ikke nok om klamydia: Bliver den amputeret?

- Kommer der knopper? Ad ad, spørger Johannes Alberg Foldrup fra Nyborg Gymnasium.

- Symptomerne er kløe og hævelse, vil jeg tro, siger Julia Aleksandra Gertsen fra Nyborg Gymnasium.

- Hvis du ikke får det fjernet, så sker der jo et eller andet helt slemt. Så kan det være, at du skal have amputeret den dernede, griner Linea Albjerg Holmer fra Nyborg Gymnasium.

- Stop det der, nu får jeg helt ondt, siger Holger Rabjerg Grünbau fra Nyborg Gymnasium.

Spørgsmålene er mange blandt gymnasieeleverne på Nyborg Gymnasium, hvor Bemærk har været på besøg for at teste de unges viden om klamydia.

Nyt samarbejde hjælper til viden om sexsygdomme

Sygdommen er kendt ved navn, og de er klar over, at den er smitsom. Men de er i tvivl om symptomerne, og hvad konsekvenserne er. Især når man er ung og måske aldrig er stødt på problemer med sexsygdomme før.

Men et nyt samarbejde mellem Nyborg Kommune og Sex og Samfund skal i de næste tre år være med til at oplyse de unge om seksuel sundhed i håbet om, at færre vil få blandt andet klamydia.

- Vi har som alle andre kommuner haft en stigning i antallet unge smittede med klamydia, og derfor vil vi gerne have et fokus på seksuel sundhed, siger Trine Enslev, teamleder for Sundhed og Forebyggelse i Nyborg Kommune.

Hos Sex og Samfund har man tilbudt alle kommuner i landet at være med i et samarbejde om at oplyse unge om seksuel sundhed, og her er man glad for den fynske interesse.

- Nyborg Kommune har valgt at fokusere meget på unge. De har lavet en strategi for unge og er foregangskommune ved allerede at have tilbuddet om klamydiahjemmetest, som de unge kan bestille gratis. De har vist stor interesse for at arbejde med unge og unges seksuelle sundhed, fortæller projektleder Camilla Aavang Poulsen fra Sex og Samfund.

Gratis hjemmetest

Oplysning og snak er ikke det eneste, der skal bekæmpe den hyppigt forekomne sexsygdom i Nyborg Kommune.

- Vores sundhedsplejersker skal opkvalificeres. Vi kommer til at deltage i de store nationale kampagner. Der bliver etableret en frivilliggruppe af unge, der bliver frontløbere over for andre unge, og så har vi givet mulighed for en gratis hjemmetest, siger Trine Enslev, teamleder for Sundhed og Forebyggelse, Nyborg Kommune.

Det kan nemlig være rigtig pinligt at tage til lægen for at blive testet for klamydia, og det kan måske afholde unge fra at blive tjekket for sygdommen, mener man hos Sex og Samfund.

Det problem vil Nyborg Kommune sammen med Sex og Samfund også forsøge at løse, og derfor tilbyder de som noget nyt, at unge mellem 15 og 25 år kan tage en gratis klamydiatest derhjemme.

Fakta I 2017 tog 3.047 danskere klamydiahjemmetesten.



I sommerferien havde syv personer i Nyborg bestilt hjemmetesten, oplyser Sex og Samfund.



Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at 2.320 fynboere var smittet med klamydia i 2017.



På landsplan var 32.737 i 2017 smittet med sygdommen.



Ud over disse regner Sundhedsstyrelsen med, at 17.000 flere var smittet uden at vide det.



- Vi ved, at mange unge ikke har lyst til at gå til deres egen læge for at blive testet. De vil gerne have en nem og privat løsning. Klamydiahjemmetesten er et alternativ til at gå til sin egen læge, fortæller Camilla Aavang Poulsen fra Sex og Samfund.

Gode resultater i andre kommuner

I Københavns Kommune har de siden 2008 tilbudt unge mellem 15 og 25 år en klamydiahjemmetest. Sidste år havde seks kommuner, Lolland, Slagelse, Høje-Taastrup, Frederiksberg, København og Rødovre, tilbuddet om at tage en klamydiahjemmetest.

De unge, der bestilte testen i 2017, deltog efterfølgende i en undersøgelse der viste, at næsten 40 procent ikke var blevet testet for klamydia, hvis ikke det havde været muligt for dem selv at tage testen derhjemme.

Flere end 80 procent af de unge svarede også, at de tog testen, fordi det er nemmere at tage den derhjemme fremfor hos lægen. Sex og Samfund regner med at se de samme positive resultater af klamydiahjemmetesten i Nyborg Kommune.

- Udfordringen bliver lige nu at få udbredt kendskabet til tilbuddet, så de unge gør brug af det, fortæller Camilla Aavang Poulsen.

I 2017 tog i alt 3.047 danskere klamydiahjemmetesten. Ud af dem var næsten 12 procent smittet med klamydia.

