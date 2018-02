Unge vil være møbelsnedkere: Virksomhederne vil ikke have dem

Kun få studerende starter på maskinsnedker-uddannelsen. De vil hellere være møbelsnedkere, men arbejdsgiverne vil ikke ansætte dem.

I oktober startede endnu et kuld snedkere i praktik. 175 elever på møbelsnedker-uddannelsen måtte tage til takke med skolepraktik, fordi de ikke kunne få læreplads i en virksomhed.

Helt anderledes ser det ud for søsteruddannelsen som maskinsnedker. Her røg blot 15 elever i skolepraktik.

Ifølge både virksomhederne og Svendborg Erhvervsskole er der ganske enkelt ikke længere brug for samme høje antal møbelsnedkere, fordi håndarbejdet i dag er overtaget af maskiner. Alligevel søger stadig flere ind på møbelsnedker-uddannelsen i stedet for uddannelsen som maskinsnedker.

Læs også Danmarks bedste kosmetiker kan ikke få elevplads

Derfor forsøger faglærer på Svendborg Erhvervsskole Steen Ole Hansen at skubbe eleverne hen mod den mere teknologiske snedkeruddannelse.

- Vi prøver at guide eleverne over til maskinsnedkeruddannelsen, fordi der simpelthen ikke er så mange praktikpladser til møbelsnedker. Der er flere til maskinsnedker, siger han til TV 2/ Fyn.

Senest efter grundforløbet på skolen skal eleverne have scoret sig en kontrakt på et praktiksted. Hvis ikke de har det, kan de ikke komme videre med uddannelsen og må i værste tilfælde droppe ud.

00:30 Steen Ole Hansen forsøger som lærer på Svendborg Erhvervsskole at overtale studerende til at blive maskinsnedkere i stedet for møbelsnedkere. Luk video

Læs også Kunder betaler tusindvis af kroner: Efterspørgsel på historisk håndværk

- Udviklingen har været sådan, at mange møbelfabrikker er stoppet. Så de, der er tilbage, har fået større produktioner og derfor bruger mere teknologi, og de søger altså maskinsnedkere frem for møbelsnedkere, fortæller Steen Ole Hansen.

I praktik på maskinsnedkeri

Piet Cruusberg er én af de møbelsnedkere, der har fået praktik. Dog har han skrevet kontrakt med Albero Møbelfabrik i Ejby, hvor alt laves på maskiner.

- Min drøm var at lære det gamle håndværk. Det er der bare umiddelbart ikke tid til i dag, når vi skal have produceret noget. Så bliver man nødt til at gå maskinvejen, siger Piet Cruusberg.

Så det gjorde han, og han har ikke fortrudt sin underskrift på kontrakten.

- Maskinsnedker og møbelsnedker er efterhånden begyndt at ligne hinanden meget. En møbelsnedker skal også kunne arbejde med maskinerne - og det er egentlig mest det, møbelsnedkerne laver i dag, forklarer Piet Cruusberg.

Dog savner han engang imellem at pleje og pudse træet som en rigtig møbelsnedker. Det er der dog råd for.

- Så må jeg lave lidt derhjemme for at tilfredsstille mine lyster, siger han.