Ungkatte blev dræbt på samlebånd i Odense for 1.000 år siden

I middelalderen fik katte i Odense revet hovedet af, deres pels blev udnyttet, og så fik sultne hunde glæde af deres kød, viser nye fund.

Flere arkæologiske fund i Odense tyder på, at unge katte, typisk under et år gamle, blev dræbt på samlebånd af garvede “skindere” i middelalderen.

Kattene fik revet hovedet af eller et snit over kraniet, skriver videnskab.dk, der fortæller, at pelsen blev flået af til glæde for områdets sultne hunde.

- Det er et moderne fænomen, at vi ikke bryder os om tanken om at bruge katte på den måde. I middelalderen var katten et nyttedyr, der holdt mus og rotter væk, og hvis den ikke skaffede føde selv, var det bare ærgerligt. De pelsede dyr var unge, og det er sikkert, både fordi deres pels var blødere, men også fordi de var mere skrøbelige og ikke overlevede den første vinter, siger arkæolog Kirstine Haase, som er i gang med at skrive ph.d. om Odense i middelalderen.

Læs også Dyremishandling i Vollsmose: Børn river hoved og ben af katte

Katten som museforskrækker

De skriftlige kilder fortæller ifølge videnskab.dk næsten ingenting om menneskets forhold til katte i middelalderen, men de arkæologiske fund tyder på, at det var langt mindre sentimentalt end i dag.

- Den fungerede både som museforskrækker, og samtidig kunne man så bruge pelsen fra dem og på den måde holde bestanden nede. De havde altså mere end én funktion, fortæller Kirstine Haase, som er tilknyttet Odense Bys Museer.

Derfor er fundene vigtige

Udgravningerne i Odense dækker over en tidsperiode fra omkring 1000 til 1500, der i Danmark betegnes som middelalderen. Odense er en af Danmarks ældste byer og nævnes første gang på skrift i år 988. Byen er dog sandsynligvis endnu ældre.

Fundene fortæller ifølge arkæologerne en vigtig historie om, hvordan en by som Odense fungerede i middelalderens Danmark.

Katteskind blev brugt til handsker, pels og muffer helt frem til tiden efter Anden Verdenskrig, der sluttede i 1945.