UngOdense vinder Bæredygtighedspris

UngOdense løb med Bæredygtighedsprisen for halmhuset.

Det blev UngOdense, der blev vinder af Bæredygtighedsprisen. Det blev offentliggjort torsdag eftermiddag på Odense Rådhus. Vinderne var glade for anerkendelsen.

- Det betyder jo rigtig meget. Det er jo en anerkendelse af et stykke arbejde, der er lavet medarbejdere og frivillige og samarbejdsprtnere gennem halvandet år, om at bringe bæredygtighed ind i en læringssammenhæng over for børn og unge. Det er fantastisk, siger Erik Rasmussen, der er viceskoleleder fra UngOdense.

- De har været rigtig gode til at arbejde med det brede bæredygtighedsbegreb. Vi kigger på miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed, og der har halmhuset og de læringskoncepter, der er tilknyttet, være hele rækken rundt, siger formand for bæredygtighedsprisrådet, borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

- Men de andre projekter var også rigtig gode, tilføjer Peter Rahbæk Juel.

