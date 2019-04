Sådan skal turister lokkes til: Unik kunst foræres til alle, der kommer indenfor

På Klintebjerg Galleri vil kunstner og ejer John Bonnesen Wolff gerne have flere besøgende.

- Når jeg bor ude på landet som her, så kommer der ikke et øje. Så jeg bliver nødt til at gøre noget, forklarer han.

Derfor har han taget initiativ til konceptet Kunst-hop, der skal lokke turister og andre besøgende rundt til Nordfyns kunstnere og gallerier.

Idéen kommer fra begrebet Ø-hop, hvor turister opfordres til at besøge ø efter ø i det sydfynske øhav. Her handler det bare om at få de besøgende fra kunststed til kunststed.

- Der skal være lidt liv herude. Der skal ske noget, siger John Bonnesen Wolff.

Interesserede kan købe det nordfynske kunstbesøgskatalog for 40 kroner hos Visit Nordfyn, Klintebjerg Galleri eller på Kunst-hops hjemmeside.

I kataloget får man vist vej til 13 kunststeder, hvor man alle steder kan få udleveret en unik kunstgave.

Det kan lyde som en usund forretning at forære kunst væk til besøgende, bare fordi de træder ind af døren. Men det bekymrer ikke John Bonnesen Wolff.

- Det kan godt være, du kun kommer for at få den her unikke gave, men jeg har dig indenfor døren. Og så må jeg forsøge at sælge varen, altså selve galleriet, og vise, hvad jeg har herinde. Så får jeg kontakter til folk, når de kommer. Og det er sådan set det allervigtigste, siger kunstneren.

Unikke gaver

På Klintebjerg Galleri har John Bonnesen Wolff valgt, at de besøgende kan få et linoleumstryk, som han løbende laver i sit tilstødende værksted.

Hvert tryk har sine små forskelle i sværtefordeling og tryk, så de dermed er helt unikke.

En af de øvrige kunstnere, der er gået med i projektet, er Emil Tonne Staaal fra Krogsbølle.

Han var først skeptisk ved henvendelsen om at forære gaver væk.

- Først kunne jeg godt fornemme den her "puh, det kommer til at tage noget tid", men samtidig syntes jeg, det var en rigtig god ide. Der er nogen, der prøver at gøre noget. Det handler også om dialog med hinanden. Kunstnerne imellem, siger Emil Tonne Staal.

Hos ham kan man selv klippe et stykke skind ud, og så vil han dekorere det med udgangspunkt i den samtale, han har med gæsterne.

- Når det er abstrakt maleri, handler det meget om fornemmelser og følelser. Det er en indre dialog, man har. Og når man så står og snakker, så vil det automatisk afspejle, hvad man tænker, siger Emil Tonne Staal.

På den måde vil det lille værk være en afspejling af gæstens eget besøg hos kunstneren.

Opbakning fra NEET

Nordfyns Erhverv og Turisme har valgt at bakke op om initiativet ved at sørge for trykningen af kunstbesøgskatalogerne.

Og når foreningen i nær fremtid får husstandsomdelt en kunstavis til hele Fyn, vil Kunst-Hop få tydelig omtale.

- Det hænger rigtig godt sammen. Vi har en arbejdstitel, der hedder "Nordfyn gør noget ved kunsten", fordi vi er begunstiget med rigtig mange gallerier. Og det forsøger vi at binde sammen med nogle forskellige events, siger Per Olesen, der er direktør i Nordfyns Erhverv og Turisme.

Initiativet med Kunst-hop er klar til påskeferien og kører i hele sæsonen 2019.

John Bonnesen Wolffs eget succeskriterium er bevidst sat lavt. Han håber, at projektet sælger 20 kataloger. Hvor mange besøgende det kan medføre hos de enkelte kunstnere, tør han ikke spå om.

