Universal Robots runder 1.000 medarbejdere: - Vi har ansat 250 medarbejdere på ét år

- Stolthedsmusklen har det fantastisk i dag.

Sådan siger Esben Østergaard, der er stifter af Universal Robots, når han bliver spurgt ind til ansættelsen af medarbejder nummer 1.000.

Og selvom han havde håbet på, at virksomheden ville runde 1.000 ansatte endnu hurtigere, er han alligevel stolt over virksomhedens verdensomspændende aftryk.

- Vi har også en masse partnere og underleverandører, som også har rigtig mange ansatte. Så det vi foretager os i Universal Robots har meget større effekt end de 1000 ansatte, vi nu har en kontrakt med, siger Esben Østergaard.

Centrum for robotteknologi

Fyn bliver ofte beskrevet som robotverdenens ”Silicon Valley”. Og den sammenligning er Mikkel Christoffersen, CEO for Odense Robotics, den nationale klynge for robotvirksomheder, ikke helt afvisende over for.

Ifølge Mikkel Christoffersen klarer den danske robot- og droneindustri sig så godt, at den er én af otte førende centrummer i verdenen.

Og han mener, at der er flere grunde til at være stolt over, at en dansk robotvirksomhed har vokset sig så stor.

- Der er ingen tvivl om, at det her er med til at sætte den danske robotindustri på verdenskortet. Men det er også en milepæl for hele Danmark, at vi kan producere en så stor produktionsvirksomhed, som laver fysiske produkter, siger Mikkel Christoffersen.

Universal Robots udvider

Der er ikke planer om, at væksten i Danmarks største robotvirksomhed stopper lige foreløbig, og derfor er virksomheden også i gang med at udvide til større bygninger.

- Vi har ansat 250 medarbejdere på ét år.

- Når vi alle sammen er sultne midt på dagen, er vi nødt til at køre frokosten lidt ad flere omgange, fordi kantinen simpelthen ikke længere er stor nok, så derfor bygger vi et nyt hus til vores medarbejdere, forklarer Sanne Sodemann Sørensen, HR-Chef i Universal Robots.

Universal Robots blev stiftet af tre universitetsstuderende tilbage i 2005 i en kælder i Odense. Du kan danne dig et overblik over hele virksomhedens historie og andre milepæle her.