Nu går jagten ind: Uønsket rovdyr slippes løs på Fyn

Jagten på de invasive mårhunde blev mandag intensiveret. Våbnet er en såkaldt judasmårhund, der er GPS-mærket, så den kan spores. Når den finder en mage, fanger man mårhundene, afliver den vilde og sender judasmårhunden afsted igen i jagten på endnu en mage.

Der findes flere tusinde mårhunde i Jylland, og den 15. november blev den set på Fyn, men den skal bekæmpes, for det er en invasiv dyreart, der æder fugle, padder og pattedyr.

Mandag formiddag slap Jakob Ellemann-Jensen judasmårhunden fri.

Læs også Jagten på de fynske mårhunde styrkes

- Det er nødvendigt, fordi mårhunden lige er kommet til Fyn, og at den forhåbentlig stadig er her i så få eksemplarer, så vi kan gøre noget ved det og undgå, at den breder sig på Fyn, som vi har set det i Jylland, siger miljø- og fødevareministeren.

Pulje fordoblet

Samtidig har miljø- og fødevareministeren åbnet en pulje på 200.000 kroner til tilskud til mårhundejægeres indkøb af vildtkameraer og fælder. Tidligere lød puljen på 100.000 kroner, men den er altså nu fordoblet i kampen mod mårhundene.

- Vi har en pulje på 200.000 kroner, hvor det er mulig for jægere og andre at søge midler til at kunne bekæmpe mårhunden. Derudover har vi sagt, at jagttiden på mårhunden er året rundt, og det er døgnet rundt. Vi bliver nødt til at slå ned på den nu her, inden den risikerer at brede sig på Fyn, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Hvis man som jæger er interesseret i at søge om tilskud til indkøb af vildtkameraer og fælder, skal man sende en ansøgning til Miljøstyrelsen inden den 9. december 2018.