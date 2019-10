Uopmærksomhed i trafikken koster klip over hele Fyn

Bødeblokken har i denne uge været fremme på hele Fyn, da politiet har holdt et ekstra vågent øje med uopmærksomme bilister i trafikken. Indsatsen støtter Rådet for Sikker Trafiks kampagne "Kør bil, når du kører bil".

- Der er 18, der har fået et klip i kørekortet, og som får en regning på 2.000 kroner, siger operativ chef for færdselsafdelingen i Fyns Politi, Preben Ingemansen.

Han fortæller, at bøderne er blevet givet over hele Fyn.

- De er fordelt rundt i hele politikredsen. Vi har været i de fleste kommuner, og vi har også været en tur på Ærø, siger Preben Ingemansen.

Følger op på bøderne

Fynboerne er i ugens løb blevet taget i at være uopmærksomme i trafikken på flere forskellige måder. Men det er især brug af håndholdt telefon under kørsel, der er svær at få bugt med.

- Det er derfor, man har lavet denne her nye sanktion med klip. Det har vist sig, at vi har haft utroligt svært ved dæmme op for brug af mobiltelefon i særdeleshed, men også andre ekektroniske remedier, siger Preben Ingemansen.

Politiet følger løbende op på indsatsen og ser blandt andet på antallet af bøder, type af overtrædelser og hvor der er uddelt flest.

- Det, vi er spændte på også fremadrettet, er, at mobilsnak nu giver klip. Om det vil ændre sig over tid, at vi ser, der bliver færre af dem. Det håber vi i hvert fald, siger Preben Ingemansen:

- En af de aller farligste ting er uopmærksomhed.