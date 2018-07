Ups, her er fire fynske sprogfejl: Kan du spotte dem?

Stavefejl og kommafejl er hverdag, når vi kaster os over facebookopslag, sms’er, nyhedsartikler og blogindlæg. Se, om du kan gennemskue disse fire sprogfejl, der er sendt ud til den brede befolkning.

Vi laver det alle sammen: børn, voksne, journalister, ordblinde. Alle sammen. Det er sprogfejlene, vi taler om.

Nogle gange er det sjusk. Andre gange er det uvidenhed. Og så er der alle dem, der er ligeglade med, om de laver fejl.

I løbet af den seneste uge er TV 2/Fyn stødt på flere sprogfejl i det fynske, og herunder har vi samlet fire eksempler. Du kan gætte med, og se, om du kan finde fejlen.

Tidligere undersøgelser har vist, at fynske børn laver flere stave- og sprogfejl end andre danske børn, fordi fynsk har det med at sluge endelserne. Det gælder eksempelvis ord som “hoppede”, der på fynsk bliver udtalt "hoppt", "hoppet" eller "hopped". Uanset hvor man kommer fra, er sprogfejl noget, der deler vandene.

Eksempel 1: Busskilt

Kan du se fejlen? Foto: Sune Jørgensen

I forbindelse med VM i triatlon flere steder på Fyn blev buspassagerer og forbipasserende mødt med dette skilt, der forklarede, at Citybussen i Odense holder stille den 6. og 14. juli. Billedet er taget i Pantheonsgade (få svaret her).

Eksempel 2: Skilt ved indkøbscenter

Kan du se fejlen? Foto: Sune Jørgensen

Når cyklende eller gående forlader Rosengårdcentret i Odense, kan de køre eller gå under Munkerisvej. Her bliver de mødt af dette skilt, der takker de handlende i indkøbscentret (få svaret her).

Eksempel 3: Elevator

Kan du se fejlene? Foto: Sune Jørgensen

Hvis elevatoren går i stå, er det rart, at de indespærrede kan ringe til alarmcentralen direkte fra elevatoren. Der er flere sprogfejl på dette skilt (få svarene her). Billedet er taget i Kanslergade i Odense.

Eksempel 4: Vejskilt

Kan du se fejlen? Foto: Sune Jørgensen

Billedet er taget på Østerbæksvej i Odense, men det kan helt sikkert findes andre steder på Fyn eller i resten af landet. Skiltet og fejlen er udbredt (få svaret her).

Hvis du vil tjekke, om du har spottet sprogfejlene, kan du tjekke svarene her. Er du stødt på sprogfejl i det offentlige rum på Fyn, er du velkommen til at dele billederne af dem på Facebook eller sende dem på e-mail.