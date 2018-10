Galleri: Urmager kigger mod verden fra Haarby

Haarby på Fyn eller Geneve i Schweiz. To sider af samme sag.

Hvad? Jo, den er god nok. Ihvertfald hvis man er urmager Chistian Lass, der i en årrække har boet og arbejdet i Schweis, men som nu har den gamle skole i Haarby som sin base. Her dykker han dybt ned i kvalitetsurenes avancerede konstruktioner. Og får givet "døde" ure nyt liv.

Jeg var i over 10 år chefrestaurator på Patek Phillipes museum. Der har jeg blandt andet været med til at restaurere General Pattons ur Christian Lass, urmager

- Jeg vil gerne bygge ure. Meget gerne et i mit eget navn, men det er ikke lige nu og her. For lige nu arbejder jeg for kunder i Schweiz og i resten af verden. Og så kan man godt bo i Haarby, slår Christian Lass fast.

Den 38-årige urmager er flyttet til Fyn sammen med sin kone Hannelore Gleich og parrets to børn. Hannelore Gleich er gravør inden for urindustrien, og kan derfor også arbejde ud fra den fynske hjem.

Læs også Træ får liv som dukker i Patricies hænder

Arbejdede for Patek Phillippe

- Jeg var i over 10 år chefrestaurator på Patek Phillipes museum. Der har jeg blandt andet været med til at restaurere General Pattons ur. Det var med i Normandiet under Anden Verdenskrig. Man kunne se slagmærker og ridser, ja, selv vand i uret. Det var dybt fascinerende, fortæller Chistian Lass med passion i stemmen.

Og netop passion for urmageriet er drivkraften i hans virksomhed. Den fik ham til at forlade Danmark og få job hos verdens mest eftertragtede urfirma, Patek Phillipe.

Et ganske simpelt ur, der viser sekunder, minutter og timer vil koste 100.000 kroner at producere. Mindst. Christian Lass, urmager

- Jeg vil gerne udbrede kendskabet til urmageriet. Her oppe i Skandinavien kender folk ikke særlig meget til det. Men sydpå betyder det rigtig meget. I Schweiz bliver du betragtet på højde med læger og kirurger. Der bliver faget sat meget højt, oplyser Christian Lass.

Drømmer om at lave eget ur

Modsat hvad mange skulle tro, har han ikke åbnet en urmagerbutik i Haarby. Han driver et værksted, hvor der produceres dele til urmagerindustrien. Og han reparerer og servicerer ure for samlere fra hele verden. Lige som han en dag drømmer om at skabe sit eget ur.

- Et ganske simpelt ur, der viser sekunder, minutter og timer vil koste 100.000 kroner at producere. Mindst. Der er meget, der skal laves. Det kræver, at der er nogen, der ønsker at købe det. Så det er ikke lige nu og her, jeg går i gang med det, erkender urmageren, inden han fortsætter med arbejdet på et gammelt ur, der ligger adskilt foran ham på arbejdsbordet.