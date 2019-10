Uro og hærværk lukker Ringe Bibliotek om aftenen

Biblioteket i Ringe har i en længere periode haft problemer med uro.

Men ifølge Faaborg-Midtfyn Kommune er urolighederne nu eskaleret så meget, at der bliver begået hærværk i bibliotekets lokaler, efter medarbejderne er gået hjem.

Læs også Tis, madaffald og smadrede døre: Bibliotek genåbner efter hærværk

- I den senere tid har der været forskellige uroligheder her på biblioteket i Ringe. Det er både medarbejdere, der har haft dårlige oplevelser med brugere, som har skabt uro – og så eskalerede det sidste weekend, hvor vi kunne se, da vi kom lørdag morgen, at der havde været hærværk. Vi fandt både smadrede flasker, glas og alkohol, siger Birthe Mogensen, der er biblioteksleder på Ringe Bibliotek.

Det fik alarmklokkerne til at ringe for personalet og ledelsen på biblioteket. Derfor har de nu set sig nødsaget til at lukke biblioteket efter klokken 18.

- Vi er nødt til at handle. Vi vil gerne beskytte vores bibliotek og vores personale, og vi vil også gerne sikre, at vores borgere kan færdes trygt her på biblioteket, siger Birthe Mogensen.

Skaber utryghed

Bibliotekslederen fortæller, at der i den seneste tid har været en række klager fra brugerne over uro og forskellige uheldige episoder.

Læs også Hærværk lukker bibliotek: Hvor er forældrene henne?

- Det skaber utryghed. Man forventer som borger, at man kan sidde trygt og få en god oplevelse på biblioteket, siger Birthe Mogensen.

Kommunens fire biblioteker har normalt åbent til klokken 22, men i Ringe kan man nu ikke låne bøger efter klokken 18. Lukningen af biblioteket i aftentimerne vil være midlertidigt.

Ledelsen på biblioteket har valgt at politianmelde hærværket.