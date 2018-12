Urte-jul: Dobbelt så mange krydderurter hos fynsk gartneri

Man skulle ikke tro det, men julen betyder, at der er dobbelt så travlt hos det fynske gartneri Rosborg, der er Danmarks største producent af krydderurter.

En ganske almindelig uge betyder en produktion af cirka 500.000 krydderurter. Men i julen mere end fordobler produktionen sig til 1,2 millioner krydderurter.

Derfor har Rosborg investeret i flere pakke-robotter, der hjælper med at få planterne fra drivhusene i kasser og ud til forbrugerne.

- Vi kan altid mærke, at når vi nærmer os jul og nytår, så begynder stemningen at stige, og vi bliver mere koncentreret. Vi synes, det er rigtig sjovt, siger Johnny Albertsen, administrerende direktør hos Rosborg.

Flere retter - flere krydderurter - flere robotter

Særligt to krydderurter produceres der mere af i juleperioden - dild og purløg. Hen over nytår varierer sortimentet sig så igen.

- Vi laver mange flere forskellige retter i Danmark, så vi skal have mange forskellige krydderurter, siger Johnny Albertsen.

Førhen stod medarbejderne på Rosborg og pakkede til klokken 22-23 om aftenen, men pakke-robotten gør, at det ikke længere er nødvendigt. Prisen for en enkelt robot løber op i fem-seks millioner kroner, men Rosborg har de seneste fem år investeret 80 millioner kroner for at få deres kæmpe produktion mere automatiseret.

Selvom der kommer flere og flere robotter, så skal der stadigvæk være nogle medarbejdere med hurtige øjne og hænder.

- Vores arbejdsgang er jo stadigvæk den samme, der er ikke den store forandring. Det kan der heller ikke være, for en robot kan jo ikke se, hvis en plante er dårlig, siger Laila Jørgensen, der er medarbejder hos Rosborg.

Så krydderurterne banker stadig derudaf på samlebåndene, og vil gøre det igen efter nytår, hvor det særligt er marokkansk mynte, der fylder på samlebåndene.