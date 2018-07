Usædvanlig video: Her snyder tricktyve ung ekspedient

Udenlandske tricktyve er afsløret på video hos en bager i Kerteminde. Politiet efterlyser de to kvinder, der snyder 18-årig ekspedient.

En bager i Kerteminde er blevet udsat for et tricktyveri lørdag den 16. juni, og der er nu blevet offentliggjort en overvågningsvideo, hvor man kan se, hvordan to udenlandske kvinder snyder en ung ekspedient bag kassen.

Der er tale om en usædvanlig video med tydelige optagelser af et planlagt og gennemført tricktyveri.

Da de to kvinder havde forladt butikken, gik det op for den 18-årige kvindelige ekspedient i Clausens Efterfølger, at butikken var blevet udsat for tricktyveri.

Hun skyndte sig at løbe efter tricktyvene og fandt dem ved den lokale Spar-købmand.

18-årig kvinde konfronterede "aggressive tricktyve"

Ifølge ekspedienten blev de to tricktyve aggressive, og hun trak sig fra konfrontationen.

- Det er primært om sommeren, hvor vi bøvler med tricktyveri. Det er, når de unge mennesker er på arbejde. Det er nok, fordi de ikke tør snyde os gamle. Vi er jo lidt grovere, siger bager Jesper Frost Larsen, der ejer Clausens Efterfølger.

Ekspedienten advarede dog en medarbejder hos den lokale købmand om tricktyvene.

Spar-købmanden er udmærket opmærksom på tricktyvene og råder sine medarbejdere til at holde ekstra øje med mistænkelige kunder.

- Det foregår. Vi forsøger at skærpe medarbejdernes opmærksomhed, så de får eksempler for afvigende adfærd, siger Spar-købmand Søren Lausten Jørgensen.

Efter tricktyveriet den 16. juni skete en lignende hændelse ugen efter i byens anden bagerbutik.

Her var det to damer og en mand, der forsøgte at snyde ekspedienten med samme metode.

Bager kritiserer politiet

Det er ikke nyt for bagerbutikken at blive udsat for tyveri. Jesper Frost Larsens forretning i Kerteminde er indtil videre blevet udsat for tricktyveri tre gange.

Han undrer sig over, at politiet var så lang tid om at hente hans overvågningsvideo fra tricktyveriet.

- Der gik næsten en uge, før politiet kom og hentede overvågningsvideoen, siger Jesper Frost Larsen.

- Jeg havde troet, det gik hurtigere. Overvågningsvideoerne er så gode, så det er mig en gåde, der kan gå næsten en uge, før politiet overhovedet henter dem, siger Jesper Frost Larsen.

Politiet: Vi holder øje med tricktyve

14 dage efter tyveriet satte Fyns Politi en sagsbehandler på sagen. Politiet efterlyser de to udenlandske kvinder fra overvågningsvideoen.

- Nu offentliggør vi billederne fra bageren og holder et vågent øje med dem, siger vicepolitiinspektør Jørgen Andersen fra Fyns Politi.

- Sagen bliver efterforsket som en efterlysning, siger fastslår han.

Sådan foregik tricktyveriet

Som det fremgår af overvågningsbillederne, kommer der to kvinder ind i bagerbutikken og udvælger nogle varer.

Da de skal betale, betaler den ene kvinde med en stor seddel, hvor hun skal have flere pengesedler tilbage i byttepenge. Efter kvinden har fået returpengene tilbage, ombestemmer hun sig og afleverer varerne retur. Derfor skal hun også have sin store seddel tilbage.

Inden tricktyven afleverer returpengene igen, snupper hun en af pengesedlerne i lommen. Ekspedienten opdager ikke, at sedlen mangler og giver den store pengeseddel retur. På den måde snyder de to kvinder sig til pengene.

Leder efter tricktyve i Kerteminde-området

Kvinderne i videoen snakkede ifølge bageren gebrokkent engelsk, og de havde svært ved at kommunikere med personalet i bagerbutikken.

- Vi har hørt, at der er nogle udlændinge, der holder til i Kerteminde-området, så det vil vi kigge nærmere på, siger Jørgen Andersen, der håber på at fange tricktyvene hurtigst muligt.

Du kan se overvågningsvideoen øverst i artiklen. Hvis du genkender tricktyvene i overvågningsvideoen, kan du kontakte Fyns Politi på telefonnummer 114.

