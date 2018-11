Usædvanligt kor belønnet: - Jeg er stoppet med at tage piller

Det her kor betyder alt Heidi Jørgensen, korsanger i Rebellens Kor

35.000 kroner.

Så mange penge modtog Rebellens Kor på Langeland fredag formiddag. Det var Den Danske Frimurerorden, der gav koret pengene.

Koret samles hver fredag ved bo- og værestedet Hjørnet for at synge. Det er populært hos korets medlemmer, der består af socialt udsatte.

- Det (at synge, red.) glæder jeg mig til hver fredag, lyder det fra Jan Skure, der har sunget i Rebellens Kor igennem flere år.

Han bliver bakket op af Heidi Jørgensen.

- Det her kor betyder alt. Jeg er stoppet med at tage piller. Bare det, at jeg skal op og med til koret hver fredag, betyder meget, lyder det fra Heidi Jørgensen.

Nu bliver det lidt sjovere for Jan Skure, Heidi Jørgensen og korets 18 andre medlemmer. Efter planen skal de 35.000 kroner gå til et nyt lydanlæg.

Læs også Ammar har fået nye drømme om fremtiden

Tredoblede donation

I sommer optrådte Rebellens Kor for Den Danske Frimurerorden i Svendborg. Det gjorde det langelandske kor så godt, at frimurerne lovede at kvittere med 10.000 kroner.

- Da jeg hørte dem (Rebellens Kor, red.) synge for første gang, blev jeg meget inspireret, mindes Johnnie Rene La Fontaine, provinsialmester hos Den Danske Frimurerorden i Odense.

Provinsialmesteren og resten af ordnen blev så inspirerede, at man valgte at øge donationen til 35.000 kroner i stedet for de 10.000, som koret i første omgang var blevet lovet.

Læs også Ammar har fået nye drømme om fremtiden

- Vi syntes, at det her (koret, red.) var noget, som vi måtte ind og hjælpe, begrunder Johnnie Rene La Fontaine.

Foruden gaveoverrækkelse bød fredagen også på øvning af julesange.