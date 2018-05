Se billederne: Larver gør busk levende

Tusindvis af små sorte larver har invaderet en busk på Midtfyn. Larverne har skabt et kæmpe hvidt spind og gjort busken levende.

De tusindvis af små sorte larver har tilsyneladende kun invaderet en enkelt busk i Gamle Allested ved Allested-Vejle. Busken blev spottet af Karina Inga Baumbach fra Allested-Vejle på Midtfyn i mandags.

- Jeg har aldrig nogensinde set noget lignende før. Man føler, at man er med i en gyserfilm, siger Karina Inga Baumbach.

De tusindvis af små sorte larver har invaderet busken, så den er fuldstændig indhyllet i et imponerende hvidt spind.

- Vi kæmper jo meget for at få nye beboere til Allested-Vejle, men det er så uhyggeligt, at det nærmere skræmmer folk væk. Det ligner jo noget fra halloween, fortæller Karina Inga Baumbach.

Spindemøl nyder varmen

Larve-invationen på Midtfyn er dog ikke enestående. I Nordjylland er en buske ramt af samme fænomen. Og ifølge en naturvejleder er der altså hverken tale om halloween eller en gyserfilm.

- Det er et meget specielt syn. Hverken jeg eller mine kollegaer har set det i sådan en grad før, siger naturvejleder Karin Winther fra Vesthimmerland til TV 2/Nord.

Hun fortæller, at busken er angrebet af spindemøl, hvilket er årsagen til det hvide spind og de mange larver.

Det er det usædvanlige varme forårsvejr, der har givet larverne særligt gode betingelser i år.

- Der er nok ikke så mange, der er gået til, og det gode vejr har også givet fuglene rigeligt andet at spise, så spindemøllene har gode betingelser lige nu, forklarer Karin Winther til TV 2/Nord.

