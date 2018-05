Usædvanligt skybrud ramte lokalt på Fyn

Kristi Himmelfartsdag skiftede hen ad eftermiddagen karakter, da regn og torden ramte Fyn og det meste af landet. I Nyborg blev de ramt af et dobbelt skybrud.

Et skybrud er, når der falder mere end 15 millimeter regn på 30 minutter. Dobbelt skybrud er, når der falder mere end 30 millimeter på den samme tid.

Nyborg fik torsdag 41 millimeter på en halv time, hvilket gør det til et næsten tredobbelt skybrud.

- Analysen viser, at 94 procent af Nyborg Kommune blev ramt af skybrud, og 50 procent blev ramt af dobbelt skybrud, siger Mikael Scharling, der er klimatolog hos DMI i en pressemeddelse.

Nedbøren oversvømmede kloakerne

Det kraftige vejr kom med lyn og torden. DMI registrerede således godt 6.000 lyn over eller tæt på Danmark, hvoraf omkring halvdelen ramte Fyn og Jylland.

Sidste gang et kraftigt tordenvejr ramte Fyn gik det ud over et hus i Strib ved Middelfart. Lynet slog ned og skabte røgudvikling på grund af elinstallationer, der var blevet sat ud af drift.

Sammen med lynene kom også regnen ned i stride strømme torsdag over Nyborg. Frisengårdsvej i Nyborg var visse steder oversvømmet, ligesom nedbøren flere steder løftede kloakdæksler op til fare for trafikanterne.

Det er flere år siden, at et så kraftigt skybrud har ramt Danmark.

- Den 23. juni 2016 målte vi 45,8 millimeter på 30 minutter, og den 31. august 2014 målte vi 50,7 millimeter på 30 minutter. Begge dele overgår torsdag, men begge episoder ligger også i sommermånederne, hvor betingelserne for skybrud er langt mere optimale end her i første halvdel af maj. På den baggrund må vi sige, at torsdagens uvejr var ret ekstremt, fortæller Mikael Scharling.

