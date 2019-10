Usædvanligt tragiske dage på de fynske veje

Det har været en tragisk weekend og mandag i trafikken på Fyn.

Lørdag aften døde en 27-årig mand i en trafikulykke på Ørbækvej tæt på Svendborg. Natten til søndag døde en 17-årig knallertfører på Den Gamle Lillebæltsbro, og mandag mistede en 45-årig motorcyklist livet efter en soloulykke i Ullerslev.

Tre trafikdræbte på Fyn på tre dage er usædvanligt.

Vejdirektoratet: Færre bliver dræbt i trafikken

Ifølge Vejdirektoratets landsdækkende optælling er antallet af trafikdrab de seneste ti år samlet set faldet.

- Udviklingen er stagneret de seneste fem år, oplyser Vejdirektoratet, der i den seneste rapport om trafikdrab konkluderer, at antallet af dræbte i trafikken i 2017 og 2018 har været relativt lavt.

- En forklaring på, at der er færre dræbte, kan være, at flere kører i nyere og mere sikre biler, så ulykkerne bliver mindre alvorlige. Samtidig arbejdes der løbende på at forbedre vejnettet og gøre det mere trafiksikkert, både for at reducere antallet af ulykker og for at begrænse risikoen for, at ulykkerne får alvorlige konsekvenser, lyder det fra Vejdirektoratet.

På Fyn stiger antallet af trafikdræbte

På Fyn er tendensen dog en smule anderledes. I 2015 blev der registreret 12 trafikdrab i løbet af året. Hvert år siden er antallet af trafikdræbte dog steget. I 2018 var der således 16 trafikdræbte.

Fakta Trafikdræbte på Fyn 2015: 12 2016: 13 2017: 15 2018: 16 Kilde: Vejdirektoratet

Med andre ord har der i løbet af et år i gennemsnit været omkring ét trafikdrab om måneden, og det er derfor usædvanligt, at der på Fyn er tre mennesker, der dør i trafikken på tre dage i tre forskellige ulykker.

Tallene for 2019 er i sagens natur ikke endeligt gjort op endnu. Men med de seneste tre dages trafikdrab og fem dræbte fynboer - otte mennesker i alt - ved togulykken på Storebæltsbroen i januar, er året på vej til at fortsætte den kedelige tendens med at stige på Fyn. I sidste weekend mistede en 84-årig mand og en 80-årig kvinde fra Østfyn desuden livet i en trafikulykke nord for Faaborg.