Usædvanligt tricktyveri: Mand med "måneansigt" snød 82-årig

Det er angiveligt den samme mand, som på få dage begik to usædvanlige tricktyverier i Nyborg.

Hun er ellers ikke sådan at narre, men alligevel lykkedes det forleden, at narre en 82-årig udlejer af en ferielejlighed i centrum af Nyborg.

Det fortæller datteren til en ældre kvinde, som blev udsat for et usædvanligt tricktyveri. Her foregav en mand, at han ville leje ferielejligheden, mens andre listede ind i privaten og stjal kontanter.

- Det var groft. Og han var iskold, fortæller den ældre dames datter til TV 2/Fyn.

Manden henvendte sig på et fremmed sprog og gjorde sig forståelig med fakter, hvor han fik fortalt, at han og to kolleger måske ville leje lejligheden.

- Han spørger til prisen og går ud på gaden og snakker angiveligt med sine "kolleger", forklarer datteren.

Manden vendte tilbage og ville gerne se lejligheden. Her blev han vist rundt, og prøvede blandt andet sengene, og gav sig rigtig god tid med at spørge om, hvordan komfuret og ovnen virker. Han åbnede og lukkede også vinduerne.

Imens havde mandens "kolleger" god tid til, at smutte ind i privaten og stjæle pengene.

Han afsluttede sit besøg med at foretage en opringning og sagde så, at han skulle i banken for at hæve penge.

- Han ringede sikkert til de andre og og sagde, at nu skulle de forlade min mors lejlighed, siger datteren.

Moderen viste manden vej til banken og ser ham gå han imod den. Hun går derefter ind i sin lejlighed, og opdager at der er stjålet penge.

Tricktyv slår til flere stedet

Ifølge politikommissær Leon Schulze Sørensen, Fyns Politi, er der forsvundet både euro og danske pengesedler.

Han siger til TV 2/Fyn, at tricktyveret er "usædvanligt", og bekræfter samtidig, at manden muligvis kan have slået til nogle dage tidligere, hvor der nogle gader derfra blev begået et tricktyveri, hvor en mand gik ind i et hus gennem en uaflåst dør.

Her gik han ind i køkkenet, hvor han stødte på en af husets beboere, og indledte han samtale imens han fik lagt et stykke papir hen over en pung på et bord.

Beboeren gennemskuede sitationen og råbte op, men manden snuppede papir og pung og forsvandt fra stedet i løb.

I begge tilfælde er der en præcis og sammenfaldende beskivelse af gerningsmanden.

Han beskrives blandt andet som fedladen, udenlandsk og i tilfældet med ferielejligheden fortæller den 82-årige, at manden har "kraftige læber, rundt ansigt med tykke kinder (måneansigt) og rund, kraftig krop". Han gik desuden på en "speciel måde med stive ben".

Flov mor: Ikke en hun ville invitere på kaffe

Datteren tilføjer, at hendes mor har fortalt, at han var nydeligt klædt og virkede ikke mistænkelig:

- Hun siger, at han er ikke ikke en, hun ville invitere til kaffe, men samtidig vakte han ikke mistanke.

- Hun er flov over det, men vi ville alle være blevet snydt, siger datteren, og beskriver sin mor som "skarp".

Advarsel sendt ud i netværk

Datteren driver portalen Bedandbreakfast.dk, hvor der er 620 udlejere tilknyttet. Det netværk har hun udnyttet og sendt en advarsel ud:

- Og så har vi advaret på Facebook - vi har gjort alt, hvad vi kan, så man kan advare hinanden, fortæller hun og tilføjer:

- I de 11 år jeg har været udlejer, har jeg aldrig hørt om en lignende fremgangsmåde.

- Det er fandeme frækt.

Den ældre kvinde og datteren ønsker at være anonyme.

