Usikkerhed om nye vielsesregler skaber travlhed på Ærø

Vielser, trauungen, weddings. Ud fra skiltet ind til Ærøs vielseskontor så er det ikke til at overse, at der kommer folk fra mange forskellige lande for at blive gift på den sydfynske ø.

Men lige nu er der ekstra travlt på øens vielseskontor, hvor der i øjeblikket bliver gift mellem 15 og 20 par hver dag.

Det skyldes, at regeringen sammen med Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti vedtog en ny indsats mod proformaægterskaber, som træder i kraft fra april næste år.

Uvished om nye regler skaber utryghed

Det er nemlig usikkert, hvordan de nye regler vil påvirke de internationale gæsters muligheder for at blive viet i Danmark - og derfor skal de nå at sige ja til hinanden inden april.

- Der er dagligt mange efterspørgsler - både på telefon og på mail. Vi har stor efterspørgsel fra folk, der gerne vil nå at have en tid i år, men også fra folk som er bange for, at de ikke kan få en tid, når reglerne har ændret sig.

Sådan siger Tina Eriksen, der er giftefoged i Ærø Kommune.

Den samme oplevelse har de på Ærøs ældste vielsesbureau, Danish Island Weddings. Dagligt får bureauet opkald fra udenlandske par, der vil høre mere om de kommende regler, men bureauet har svært ved at give et klart svar.

Det forklarer direktør Louise Badino Moloney.

- Vores kunder er forundrede over, at vi ikke kan rådgive dem om, hvilke dokumenter de skal have for at kunne blive viet til næste år, siger hun.

Hvis de udenlandske par i stedet henvender sig på kommunens vielseskontor, så er svaret det samme: - Vi ved det ikke.

Det siger giftefoged Tina Eriksen.

- Egentlig så beder vi dem om at henvende sig igen lidt senere, fordi vi venter på noget helt klar information, som vi kan give dem. Vi vil rigtige gerne give den information, når vi har den, men indtil nu venter vi også spændt, siger hun.

Opbakning fra kommunen

Som reglerne er i dag, så koster det 850 kroner at blive viet på Ærø. Beløbet skal dække kommunens udgifter til sagsbehandling, og hidtil er de penge røget i kommunekassen. Det bliver lavet om fra årsskiftet, hvor det i stedet vil koste 1618 kroner at blive viet.

Men i stedet for at ende i kommunekassen, så havner pengene i kassen hos det kommende Familieretshus, der træder i kraft den 1. april næste år. Det er nemlig det kommende Familieretshus, som overtager sagsbehandlingen fra Ærø Kommune for at bekæmpe potentielle proformaægteskaber.

Derfor skal Ærø kommune fremover selv dække udgifterne til de mange vielser. Men borgmester Ole Wej Petersen (S) forsikrer, at kommunen vil bakke virksomhederne op.

- Det vil vi. Der er altså en vilje til at hjælpe vores private virksomheder herovre, siger borgmesteren.

Usikkerhed er problematisk for branchen

Men hvordan vielsesreglerne bliver i det nye år, det er stadig uvist. For udenlandske par, der booker et bryllup inden den 20. december, som afholdes inden den 27. april næste år, er det de nuværende regler, som gælder. Men hvordan det bliver derefter, det er stadig uklart, og det bekymrer Louise Badino Moloney, direktør i Danish Island Weddings.

- Det er selvfølgelig virkelig problematisk for en lille virksomhed, som forsøger at gøre sit bedste, at vi ikke ved, hvilke regler vi skal forholde os til. Så vi er virkelig bekymret for, om vi overhovedet er her til næste år, siger hun.

Ifølge giftefoged Tina Eriksen så er usikkerheden omkring de kommende regler den altovervejende grund til den nuværende travlhed på vielseskontoret.

- Nu er de virkelig nervøse og tænker: “Hov, så må vi hellere blive gift nu.” De kan reelt ikke blive gift andre steder i Europa end i deres hjemland,” siger hun.

Det vurderes, at bryllupsindustrien på Ærø omsætter for 30 millioner kroner om året.