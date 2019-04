Valget sætter sit præg på sommerrevy: - Usikkerheden har været en udfordring

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har endnu ikke trykket på valgknappen og den store usikkerhed omkring valget har præget Odense Sommerrevy.

- Det var været lidt en udfordring. Vi nåede jo rimelig godt i gang med prøverne og tænkte, nu kommer det, men nu står vi så her 14 dage før premieren. Vi har prøvet at flette valget og politik ind i så mange numre som muligt uden selvfølgelig at vide, hvordan valget går, fortæller revydirektør Lars Arvad.

Det nye medlem af skuespillerholdet, Sofie Lassen-Kahlke, har også opdaget, hvor stor betydning valget har.

- Det er sjovt at komme sådan lidt udefra og finde ud af, at det altså er et stort problem. Vi laver jo ikke den der store sketch med statsminister Lars Løkke Rasmussen, for potentielt er han ikke statsminister lige om lidt. Men det usikre i valget gør det også interessant på en sjov måde, for eventuelt må vi jo lave noget om, hvis der lige pludselig sker et eller andet. Det bliver vi jo nødt til, siger Sofie Lassen-Kahlke.

Læs også Sommerrevy giver gratis adgang til studerende

Men valget er selvfølgelig ikke alt, der er på menuen til årets revy.

- Jeg kan godt mærke, at jeg er med nogle virkelig garvede revymennesker, som ved, at der skal være lidt af det seriøse proppet ind i noget useriøst og så nogen numre, som er fuldstændig absolut ualvorlige og ingen mening har på denne klode, men som også bare skal være der, siger Sofie Lassen-Kahlke.

Foruden Sofie Lassen-Kahlke består resten af skuespillerholdet af gengangerne Niels Olsen, Vicki Berlin, Thomas Mørk og revydirektør Lars Arvad.

00:36 Sofie Lassen-Kahlke føler sig tryg blandt de garvede revyskuespillere Luk video

Succesen fortsætter

Mens mange revyer landet over oplever tilbagegang, så har Odense Sommerrevy vendt udviklingen og stormet fremad de seneste år.

Sidste år spillede revyen for fulde huse, og i år har 23.000 gæster allerede købt billet inden premieren 9. maj.

Derfor har Odense Sommerrevy, med direktør Lars Arvad i spidsen, allerede lanceret otte ekstra forestillinger og dermed forlænget revyens spilleperiode med en uge.

- Det er fantastisk. Jeg ved godt, jeg sagde lidt det samme sidste år, men der troede jeg ikke på, at jeg skulle komme til at opleve det igen. Det gør det dejlig trygt at være direktør, at man på den måde kan koncentrere sig mest om at lave en rigtig god revy, siger Lars Arvad.

00:25 Det store billetsalg gør, at revydirektør Lars Arvad kan koncentrere sig om at lave en god revy. Luk video

Indtager Aalborg

Gennem 34 år har Cirkusrevyen spillet i Aalborg i starten af efteråret, men fra næste år bliver den tjans overtaget af Odense Sommerrevy.

- Det er en kæmpe cadeau og et skulderklap til os som revy. Det er stadig lidt uvirkeligt for mig, at vi skal flytte hele setuppet til Aalborg, men jeg er super stolt over det og glæder mig virkelig meget til det, siger revydirektøren.

Det bliver i den første uge af september 2020, at den store scene i Aalborg Kongres & Kultur Center får besøg af den fynske sommerrevy.

I år spiller Odense Sommerrevy traditionen tro på Engen ved Fruens Bøge fra premieren 9. maj og til 15. juni.

Læs også Odense Sommerrevy erstatter Cirkusrevyen