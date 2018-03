Usikkert om Dorthe Ullemose fortsætter som gruppeformand

Efter et gruppemøde tirsdag aften er det ikke sikkert, at Dorthe Ullemose fortsat skal være gruppeformand for Dansk Folkeparti i Svendborg.

Jens Munk bliver muligvis den næste gruppeformand for Dansk Folkeparti i Svendborg. Det kom frem tirsdag aften, da der var byrådsmøde på rådhuset på Svendborg.

- Jeg vil sige, det er overvejelser. Der er ikke noget, der er fastlagt. Vi overvejer at se, hvor godt vi kan lave et forlig, siger Jens Munk.

Det betyder dermed, at Dorthe Ullemoses formandspost er usikker.

Usikkerhed om gruppeformand

Tirsdag eftermiddag holdt byrådsgruppen for Dansk Folkeparti i Svendborg møde, som de plejer, inden byrådsmødet. Her var Morten Sol Petersen, Jens Munk og Dorthe Ullemose til stede, som er de tre tilbageværende byrådsmedlemmer i Dansk Folkeparti, efter Jesper Larsen trak sig og blev løsgænger sidste tirsdag.

Efter mødet er det usikkert, om Dorthe Ullemose skal fortsætte som formand.

Jens Munk har fortalt til TV 2/FYN, at Morten Sol Petersen har peget på ham som formand, og at Jens Munk er villig til at tage den post på sig, hvis det kan give ro i Dansk Folkeparti i Svendborg, som de sidste mange måneder har været præget af interne konflikter.

- Jeg har været med i så mange år, så jeg ønsker ikke splid pt, siger han.

Jens Munk understreger dog, at det ikke er sikkert præcis, hvordan det kommer til at se ud. De vil nemlig meget gerne have, at alle tre byrådsmedlemmer forsat skal sidde sammen som Dansk Folkeparti i byrådet, også hvis det er uden Dorthe Ullemose som formand.

- Jeg har fået det tilbudt fra Morten, at han vil bakke mig op, hvis jeg tager posten. Sådan kunne vi køre den hårdt igennem, men det er jeg ikke interesseret i. Jeg vil godt have samlet hele gruppen, hvis det kan lade sig gøre, siger han.

- Det kræver jo, Dorthe siger, hun har nok i de opgaver, hun har. Så bærer vi den igennem alle tre. Ellers har vi en mulighed for, at det bliver splittet, og det er jeg i hvert fald ikke interesseret i, fortæller Jens Munk.

Han fortæller desuden, at det ikke han ikke har den store lyst til at blive formand, som han engang tidligere har været. Derfor er det også kun den politiske del af posten, han vil tage. Ikke den administrative del med at indkalde til guppemøder og lignende.

Ifølge Jens Munk er det derfor stadig usikkert, hvordan det kommer til at se ud, men han forventer, at der vil være en afklaring inden for det næste døgns tid.