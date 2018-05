Ustyrlig 19-årig endte i kælderen hos Fyns Politi

En ung mand kunne ikke falde til ro efter et slagsmål, selvom politiet dukkede op for at dæmpe gemytterne.

Der var natten til lørdag uro i det sydfynske natteliv, og politiet blev kaldt ud til et slagsmål i Faaborg. - Slagsmålet var ophørt, da vi kommer frem, men der var lige en enkelt ung mand, der havde lidt svært ved at genfinde melodien, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Thomas Bentsen. Manden havde en voldelig optræden og skældte ud på folk omkring sig. Læs også Fynbo anholdt for spirituskørsel: Få timer og fem overtrædelser efter sad han i en celle - Der var tale om verbale udbrud, og der blev sagt nogle ikke særligt flatterende ting, siger Thomas Bentsen. Enden på det hele blev, at den unge mand blev anholdt, og betjentene kunne konstatere, at det var en 19-årig uden fast adresse, de havde fat i. - Han fik en tur til afsvaling her i kælderen hos og en bøde for gadeuorden, slutter vagtchefen.