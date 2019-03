Utilfredse borgere vil have bilerne tilbage på torvet i Svendborg

I mange år skændtes politikere og erhvervsliv i Svendborg om at fjerne bilerne fra byens Torv. I januar sidste år besluttede et snævert politisk flertal så at forbyde biler på Torvet.

Forslaget blev stillet af Socialdemokratiet, og det gik igennem med stemmerne 15 mod 14.

Men parkeringspladserne skal tilbage på torvet. Det mener Karen de Løschky, og derfor har hun sammen med sin mand Mogens startet en underskriftindsamling. Det er blevet en tom plads, og det er skidt for erhvervslivet, siger hun.

- Vi har brug for at få vores torv tilbage. Lige nu kalder vi det den døde plads, men det kunne jo være rart, hvis der kom noget liv og Svendborgs borgere og handlende blev glade igen. Så vi fik skabt noget omsætning herinde.

Butikker hjælper til

Ægteparret har derfor været rundt hos butikkerne på torvet for at aflevere underskriftindsamlingen, så kunderne kan skrive under.

Bolette Havlys er indehaver af butikken Havlys og har underskriftindsamlingen liggende fremme, så kunderne kan skrive under, hvis de vil støtte tiltaget. Hun har også selv skrevet under.

- Jeg synes, det er trist, hvis bykernen uddør. Det tror jeg bliver konsekvensen af, at folk ikke må holde så tæt på. Så er jeg bange for, at folk kører i Rosengårdcenteret eller ud i Bycentret her i Svendborg.

Skader omsætningen

I nabobutikken Ryttershoppen har indehaver Tina Maabo allerede mærket, at der ikke længere kommer så mange mennesker på byens torv.

- Vi kan se, sammenlignet med sidste forår, hvor vi lavede en vækst på 60 procent stigning, at vi allerede i januar måned har et minus på 70.000 sammenlignet med sidste januar måned. Så det har store konsekvenser.

Derfor har Tina Maabo allerede besluttet at begynde på ophørsudsalget.

Sigter efter 10.000

Jens Christian Møller ejer smykkeforretningen Guldsmed Lauridsen , og han håber også, at der snart kommer liv tilbage på torvet.

- Det er fint at have en stor plads, hvis folk er på pladsen. Der behøver ikke at skabes aktivitet, men pladsen er for stor - især om vinteren. Hvornår skulle folk bruge den?, spørger han.

Initiativtager til underskriftindsamlingen, Karen de Løschky, sigter efter at samle 10.000 underskrifter. Det håber hun kan få politikerne til at genoverveje beslutningen. I øjeblikket har godt 800 borgere skrevet under.

- Vi har forlænget underskriftindsamlingen, og jeg ville være meget tilfreds, hvis de bare lukkede torvet op til parkering og kom i dialog med borgerne og de handlende.