Utilfredse dagplejere: Politikerne skal have dårlig samvittighed

Når politikerne i kommunalbestyrelsen tirsdag eftermiddag holder møde, vil de blive mødt af utilfredse dagplejere fra Faaborg-Midtfyn. Sammen med FOA Sydfyn vil de sætte lønkonflikten mellem dagplejerne og Faaborg-Midtfyn Kommune på politikernes dagsorden.

- Vi håber, politikerne måske får lidt dårlig samvittig over, at man sådan set er ligeglad med, at man opsiger en forhåndsaftale, som berører nogle af vores medlemmer lønmæssigt. For det har de jo siddet og gjort ved et kommunalbestyrelsesmøde for et par måneder siden, siger Dorthe Jørgensen, der er pædagogisk sektorformand hos FOA Sydfyn.

Sådan en svimlende løn har en dagplejer altså heller ikke. Dorthe Jørgensen, pædagogisk sektorformand, FOA Sydfyn.

Faaborg-Midtfyn Kommune har opsagt en lokal aftale om tillæg til kommunens dagplejere. Det gælder blandt andet et tillæg, når en dagplejer tager et ekstra femte barn i pleje. Det kan være sygdom, kurser eller ferie, der er årsag til at en dagplejer, som normalt passer fire børn, skal passe et ekstra barn for en anden dagplejer.

Opsigelsen af aftalen betyder, at kommunens 140 dagplejere tilsammen mister en million kroner årligt i lønindtægt. Det giver en lønnedgang på gennemsnitligt 1.000 kroner om måneden for den enkelte dagplejer, anslår Dorthe Jørgensen.

Og det er ikke helt normalt, at Faaborg-Midtfyn opsiger sådan en aftale, mener den pædagogiske sektorformand.

- Det er ganske usædvanligt. Svendborg Kommune, som jeg selv bor i, opsagde aftalen, men det var for at genforhandle den, og for at gøre den mere ensartet og ensrettet men med nøjagtigt de samme antal kroner i den, siger hun.

Tidligere forhandlinger

Dagplejerne har tidligere forhandlet med Faaborg-Midtfyn, hvor forhandlinger handlede om det tillæg, som dagplejerne får for at passe et ekstra femte barn. Kommunen foreslog at gøre tillægget mindre.

Ifølge overenskomsten skal dagplejerne have 25 procent i tillæg. Den tidligere lokale aftale i kommunen lød på, at dagplejerne skulle have 35 procent af lønnen i tillæg. Dagplejerne i Faaborg-Midtfyn ville ikke acceptere, at tillægget blev mindsket.

- Det gjorde vi ikke, fordi der var så mange ting, der ikke blev honoreret mere. Og det ville dagplejerne ikke være med til. De er blevet hørt og har været med hele vejen igennem. Det er ikke kun mig som sektorformand, der har sagt nej, for dagplejerne har selv været med til at sige nej til det her også, siger Dorthe Jørgensen.

Fordi dagplejerne sagde nej til at få mindre i tillæg for at passe et ekstra femte barn, valgte Faaborg-Midtfyn helt at opsige aftalen, så flere tillæg nu er røget.

- Vi har haft et godt forhandlingsforløb med FOA, som dygtigt og ansvarsfuldt er trådt ind i forhandlingerne. Men enderne har ikke kunne mødes, så derfor har vi opsagt aftalen, siger Michael Gravesen, der er chef for Opvækst og Læring i Faaborg-Midtfyn kommune.

Økonomi

Faaborg-Midtfyn opsagde forhåndsaftalen, fordi kommunen skal effektivisere for millioner af kroner, fortæller Michael Gravesen.

- Intentionen om at reducere omkostningerne er en del af “Attraktive og effektive arbejdspladser” i Faaborg-Midtfyn kommune, som blandt andet handler om at finde en række måder at gøre kommunen mere effektiv på. Det handler selvfølgelig om den økonomiske plan, der går på at indfri 30 millioner om året, siger han.

Dorthe Jørgensen kan godt forstå at kommunen skal spare penge, men hun stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor det er dagplejerne, der skal gå ned i løn.

- Jo, det er da fair nok, at kommunen skal spare, men dagplejerne skal absolut ikke gå ned i løn. Det er der jo ingen andre, der gør. I vores forhandlinger har jeg gentagne gange spurgt: Er der andre i Faaborg-Midtfyn Kommune, der skal gå ned i løn? Det har jeg ikke kunne få noget svar på. Og det tænker jeg, der ikke er, fordi det ikke er kutyme, at man trækker folk i løn, siger Dorthe Jørgensen.

Hun påpeger, at dagplejernes løn i forvejen ikke ligger i den høje ende af skalaen.

- Sådan en svimlende løn har en dagplejer altså heller ikke. En dagplejer på slutløn har sådan cirka 114 kroner i timen, og de arbejder altså 48 timer i ugen. Det er en månedsløn på omkring 23.000 kroner uden andre tillæg og uden forhandlet kvalifikationsløn ved siden af. Det ved jeg godt, der er nogle af dem, der har. Men skal vi se på de nøgne tal, så er det sådan, det er.

Indtil videre er forhandlingerne gået i stå, fortæller Michael Gravesen.

- Aftalen er opsagt, og så arbejder vi ud fra det grundlag. Jeg har stor respekt for, at FOA har trukket den røde streg, hvor de har - sådan er det jo i alle forhandlinger. Vi skal allesammen gøre op med os selv, om vi kan være med i en aftale. Vi kunne ikke blive enige om indholdet i den konkrete aftale, siger han.

Da aftalen er opsagt, gælder lønvilkårene fra overenskomsten. Fra september får dagplejerne mindre i løn, da Faaborg Midtfyn har opsagt aftalen med tre måneders varsel.