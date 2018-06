Utilfredse forældre: "NYMARKEN BLIR!!"

Elever, forældre og skolefolk fra Kerteminde Kommune var onsdag samlet foran rådhuset i Kerteminde forud for mødet i Økonomiudvalget. De medbragte bannere og skilte sendte et klart signal til politikerne: "NYMARKEN BLIR!!"

Det stod på klistermærkerne, som de fremmødte havde på tøjet. Det stod på skiltene, som de havde i hænderne. Det stod på de kæmpestore bannere, som de strakte ud. Og det var på alles læber. NYMARKEN BLIR!!

Den besked sørgede de over 100 fremmødte elever, forældre og skolefolk at formidle til de kommunale politikere, der onsdag skulle til møde i Økonomiudvalget. Det springende punkt på dagsordenen var sparekataloget, som kommunen i sidste uge modtog fra konsulentfirmaet KLK.

Det 102 sider lange katalog opremser i alt 46 spareforslag, der vil kunne give kommunen besparelser på 74,5 millioner kroner frem mod 2021. Et af de forslag går ud på at lukke Nymarken Skole og Børnehus, så Kerteminde Kommune kan spare 13,7 millioner kroner.

GLEM ALT OM NYMARKEN

Sparekataloget har fået hård medfart fra skoler og forældre i hele kommunen. I dag mødte de talstærkt op, fordi de ønsker, Kerteminde-politikerne skal fjerne forslaget om at lukke Nymarken Skole fra sparekataloget, inden det bliver sendt i høring.

Kertemindes borgmester Kasper Ejsing Olesen har i forbindelse med sparekataloget sagt til Fyens Stiftstidende, at "der er ingen tvivl om, at det kommer til at gøre rigtig ondt".

Borgmesterens ambition er at kommunen "når ned til et fundament", som den har råd til i årene, der kommer, og han mener, det er til gavn for alle, og at det vil skabe sikkerhed om kommunens serviceniveau.

#NYMARKENBLIR står der på det store banner, som elverne fra skolen strakte ud, så politikerne ikke missede dagens budskab. Foto: Anders Høgh