Utilfredse pædagoger: Udsatte børn lider under sparekniven

Børn med sociale problemer betaler prisen, når Odense Kommune skal spare penge på børn- og ungeområdet. Det mener de ansatte, der dagligt hjælper sårbare familier.

Det skal være slut med at spare på området for socialt udsatte børn og unge. Sådan lyder reaktionen fra de ansatte i Odense Kommune, der arbejder med sårbare familier.

Reaktionen kommer i kølvandet på bebudede besparelser. Odense Kommune lægger op til, at besparelserne rammer Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU) samt Alternativ til Anbringelse (ATA). De to afdelinger arbejder med socialt udsatte unge.

- Det (området, red.) bliver så udsultet, så man ikke kan forebygge, og så vi ikke længere kan være det bekendt, fortæller Hanne Nørgaard, der familiebehandler i Odense Kommune.

Hanne Nørgaard har sammen med 74 kolleger skrevet et åbent brev til borgmester Peter Rahbæk Juel (S) samt kommunens børn- og ungeudvalg. I brevet fortæller de ansatte, at de ikke længere kan gøre deres arbejde ordentligt, hvis kommunen skærer yderligere i deres budget.

Kan få konsekvenser for børnenes fremtid

I det åbne brev fortæller de ansatte, at sparekniven kan få store konsekvenser for børnene og deres fremtid.

"Det er dog vores opfattelse at vi er der, hvor kvaliteten i vores arbejde er udfordret på en måde, som forhindrer os i at leve op til Odense kommunes fælles intentioner om at forebygge sociale problemer, og herved give børn/unge samme uddannelses og udviklingsmuligheder, som andre børn/unge i vores by", skriver de 75 pædagoger i brevet.

Det er langt fra første gang, at Odense Kommune lægger op til skære i pengene til sårbare familier.

I 2017 måtte de ansatte ved CIBU og ATA også mærke sparekniven.

- Man kan ikke blive ved med at spare på vores område, lyder det fra Hanne Nørgaard, der til dagligt er beskæftiget med udsatte børn og unge.

I juni fik blev de ansatte ved CIBU og ATA informeret om de kommende besparelser. Sidste år brugte de to afdelinger 11 millioner kroner mere, end der var budgeteret med.

Administrerende direktør for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, Poul Anthoniussen, ønsker ikke at kommentere på medarbejdernes henvendelse før Børn- og Ungeudvalget er oplyst om sagen.

Se hele indslaget med de frustrede pædagoger.