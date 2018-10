Uudslukkelig brand i lade

Sent lørdag aften rykker Beredskab Fyn og Fyns Politi ud til en kæmpe brand i en lade på Rue Hed i Morud.

Det oplyser vagtchefen ved Fyns Politi Thomas Bentsen.

Når først der er ild i halmballer og så så mange som her, så er der ikke rigtig så meget at gøre Thomas Bentsen, vagtchef ved Fyns Politi

- Klokken 23.12 får vi anmeldelsen om en brand i en lade i Morud. Ilden har godt fat og er voldsom, fortæller vagtchefen.

Både brandvæsenet og politiet kører hurtigt ud til laden, men der er ikke meget at gøre.

Foto: Local Eyes

Halmballer stod i flammer

I laden bliver der opbevaret omkring 1.000 halmballer, flere campingvogne og mange maskiner. Og det er ifølge vagtchefen ikke det nemmeste at slukke, hvis det brænder.

- Når først der er ild i halmballer og så så mange som her, så er der ikke rigtig så meget at gøre, fortæller Thomas Bentsen.

Derfor blev der hurtigt besluttet, at der skulle være tale om en kontrolleret nedbrænding af laden.

Foto: Local Eyes

Ukendt årsag

Da flammerne stadig søndag formiddag har godt fat i laden i Morud, så har det endnu ikke været muligt at undersøge, hvad der har været skyld i branden.

- Vi bliver nødt til at vente til, vi kan komme tæt på, siger Thomas Bentsen og oplyser, at ingen kom til skade under branden sent lørdag aften.