Uventet hjælp til tørkeramte landmænd: Kornpriserne stiger

Fortsat udsigt til ringe fynsk høst. Til gengæld stiger kornpriserne. Det skyldes tørke i USA og Rusland og omvendt voldsomt nedbør i Sydeuropa.

Fynske landmænd har udsigt til markant ringere høst på grund af tørke. Til gengæld kan de glæde sig over udsigt til stigende kornpriser.

Det er i hvert fald godt for de landmænd, som skal ud og sælge korn. De får lidt flere penge for det lidt korn, de nu får ud af høsten. Troels Toft, Seges.

Sådan siger Troels Toft, der er sektordirektør for planteavl hos landbrugets videnscenter Seges.

Stigende kornpriser er dog ikke godt for alle landmænd.

Det er de landmænd, som skal ud og købe korn at fodre deres dyr med med, fordi høsten ikke gav nok. Og for dem er det jo ikke sjovt, at kornpriserne stiger.

Stigende kornpriser kommer blandt andet til at ramme svineproducenterne. Og det var også netop budskabet fra Hans Fink fra Agromarkets ved Svinerådgivningens fodermøde for nylig.

- Jeg forventer, at I som svineproducenter skal betale mellem 130 og 140 kroner for hvede, sagde Hans Fink ifølge landbrugsavisen.dk

Han forventer, at foderblandinger til svin vil stige med op mod 20 øre per foderenhed.

Regn i syd og tørke i USA

Udsigten til stigende konrpriser skyldes på ingen måde tørken herhjemme.

- Nej, det skulle man måske tro, men Danmark er slet ikke et stort nok land til, at vores høst kan rykke på priserne på verdensmarkedet, siger Troels Toft fra Seges.

Kornprisernen stiger, når udbuddet falder i forhold til efterspørgslen, og det er præcis den situation, verden står i nu. Flere store kornproducerende lande i verden forventer nemlig ringere høst.

- I både Rusland og USA har de haft lidt tørke. Og i Europa er landmændene plaget af en kombination af for meget og for lidt vand, fortæller Troels Toft.

Johan Bebe på Midtfyn er en af de fynske landmænd, der er hårdt plaget af tørken. Heldigvis har han dog som en af få fynske landmænd muligheden for at vande. Det hjælper lidt.

I sydeuropa har afgrøderne været ved at drukne i de voldsomme regnmængder. Og i store dele af central- og østeuropa er afgrøderne påvirkede af vandmangel.

Det fik for nylig EU-kommissionen til i sin seneste afgrøderapport at nedjustere forventningerne til årets høstudbytter for en lang række afgrøder. Det gælder blandt andet hvede, majs, raps og rug.

Stadig tørke trods regn

Selvom mange dele af landet har fået noget regn i juni, så er der altså fortsat tale om tørke. Det skyldes ikke mindst det kæmpe regnunderskud, vi opbyggede i maj.

Fyn har god lerjord de fleste steder, som er bedre til at holde på vandet. Og så er der kommet nogle regnbyger, som har hjulpet lidt. Troels Toft, Seges.

Sidste gang vi oplevede en tørke, som den vi oplevede i maj i år, var tilbage i 1992. Men tørken i maj i år var endnu værre end i 1992.

- Ved udgangen af maj i år var vandunderskuddet faktisk 50 procent større end i 1992. Maj var virkelig tør. Til gengæld har vi fået lidt regn i juni. I 1992 fik vi ikke så meget som et dryp i juni, siger Troels Toft.

Fyn er dog ikke så hårdt ramt af tørken som andre landsdele.

- Fyn har god lerjord de fleste steder, som er bedre til at holde på vandet. Og så er der kommet nogle regnbyger, som har hjulpet lidt. De steder i landet, hvor man ikke har fået noget vand af betydning gør det rigtig ondt nu, siger Troels Toft.

Det gælder det meste af jylland med undtagelse af Østjylland. Store dele af sjælland er også fortsat hårdt plaget af tørke.

- Og Bornholm er det helt vildt. De er heldige, de har en god jord derovre, ellers var alt totalt brændt af nu, siger Troels Toft.

