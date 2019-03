Afspilninger i tusindvis: Uventet Kim Larsen-album stikker ud på musiktjenester

Trods kort varsel har et stort antal danskere fundet tid til at lytte til et uventet Kim Larsen-album, der udkom natten til fredag.

Det viser en opgørelse fra YouSee Musik og Telmore Musik. I løbet af ni timer, er albummet blevet afspillet knap 200.000 gange.

Albummet, der har fået navnet "Sange fra første sal" blev lagt ud på de to tjenester tidligt fredag morgen klokken seks.

Det fortæller Pelle Svindborg, der er musikredaktør på YouSee Musik.

- Det er klart, at når man lige pludselig smider sådan en overraskelse, så skaber det en enorm interesse og efterspørgsel, siger han og tilføjer:

- Dem, der er fan af Kim Larsen, vil med det samme ind og høre, hvad det er for nogle sange, han har lavet på sine sidste måneder.

Musikredaktøren er ikke i tvivl om, at albummet vil blive et af de mest streamede albums, som nationalskjalden har udgivet.

En hilsen fra 1. sal i Odense

Albummet består af 12 sange og blev indspillet i Larsens lejlighed - på første sal - og de blev indspillet over foråret og sommeren 2018.

Sønnen Hjalmer og Jørn "Ørn" Jeppsen, der også var Kim Larsens impressario, var med til at indspille den.

- Jeg vil beskrive det som et meget nøgent album. Der er brugt meget få instrumenter på det. Det er upoleret.

- Men det har også været hans hensigt at lave et album, der mindede om de tidligere album. Det er et album, der er Kim Larsen uden filter, siger Pelle Svindborg.

Det er omkring seks måneder siden, at Kim Larsen gik bort. Han blev 72 år og sov stille ind efter længere tids sygdom.