Stadig coronalukket: - Tilbyder vi gratis træning, stjæler vi fra foreningslivet

Mangler sin træning

Hos Thea Lindberg Brinkmann og hendes mand Andrias Niklagard har den manglende træning ledt til frustration.



- Jeg har været frustreret siden foråret 2020 over ikke at kunne træne i Sundhedshus Langeland. Jeg går i uvished og venter på igen at kunne få lov til igen at gå til selvtræning. Jeg savner og mangler min træning. Jeg bliver for hver dag, der går kun endnu mere frustreret over, at der slet ikke bliver meldt noget konkret ud fra kommunen, fortæller Thea Lindberg Brinkman.



Thea Lindberg Brinkman er samtidig ikke interesseret i at træne i et fitnesscenter.



- Jeg vil træne med folk på min egen alder, og som jeg kan relatere til. Jeg føler mig heller ikke tilpas i et fitnesscenter.

Sundhedsudvalget skal onsdag klokken 15 beslutte, om gratis selvtræning skal afvikles eller ændres.