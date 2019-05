V angriber S i debat på Fyn: - Det største bluffnummer i dansk politik

Der var torsdag aften debatmøde på Campus Glamsbjerg, hvor en række fynske folketingskandidater blandt andet debatterede, hvornår danskerne kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Trine Bramsen (S) og Socialdemokratiet vil bruge tre milliarder kroner på den gruppe, der er mest nedslidte, så de kan trække sig tilbage før pensionsalderen. Partiet kan dog ikke komme nærmere ind på, hvem det konkret drejer sig om.

- Mere konkrete kan vi først blive, når vi har adgang til det samme embedsapparat, som Lars Christian Lilleholt har lige nu, siger Trine Bramsen i debatten om tilbagetrækning.

Største bluffnummer i dansk politik

Lars Christian Lilleholt, der er folketingskandidat for Venstre og sidder i Lars Løkke Rasmussens regering som minister, tror dog ikke på, at socialdemokraternes planer kan lade sig gøre, hvis de får regeringsmagten.

- For tre milliarder kroner kommer man ikke ret langt. Det bliver ret få mennesker, der bliver omfattet af det her, siger Lars Christian Lilleholt.

- I lover alle danskere noget. I skaber nogle forhåbninger, som det bliver ekstremt svært at indfri efter et valg. Det her er for mig at se et af de absolut største bluffnumre, vi overhovedet har set i dansk politik, fortsætter Lars Christian Lilleholt.

Trine Bramsen forsikrer dog, at Socialdemokratiet ikke lover alle danskere, men kun dem, som er mest nedslidte, at de kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Enhedslisten: Raske skal også have god alderdom

Victoria Velásquez fra Enhedslisten deltog også i debatten i Glamsbjerg. Hun mener ikke, det kun er nedslidte, der skal have lov til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før pensionsalderen.

- Vi er ikke bange for at sige, at folk, der er raske og ældre, selvfølgelig skal have ret til en god alderdom, siger Victoria Velásquez.

Det er der ikke råd til, mener Radikale Venstre.

- Hvis vi giver for tidlig tilbagetrækning til folk, der er raske, så de dermed ikke kan bidrage til samfundet, får vi umuligt ved at finansiere den grønne omstilling og et uddannelsesløft i fremtiden, siger Rasmus Helveg Petersen, der er folketingskandidat for Radikale Venstre.

Rolf David Gøtze, der stiller op for partiet Klaus Riskær Pedersen, går ind for en differentieret pensionsalder og vil indføre et pointsystem.

- Der er nogle, der vil blive længere og nogle kortere på arbejdsmarkedet. Vi vil gøre det ud fra et pointsystem, så man helt klart fra starten af ved, at når man starter inden for et segment, optjener x-antal point på årsbasis, og hvis du fortsætter med det, kan du gå på pension, når du når en bestemt alder, siger Rolf David Gøtze.

Fakta Victoria Velásquez Folketingskandidat i Fyns Storkreds Politiske hverv, Folketingskandidat Fyns Storkreds, Enhedslisten 2018 - nu Se fuld profil

Fakta Rolf David Gøtze Folketingskandidat i Fyns Storkreds Politiske hverv, Folketingskandidat Fyns Storkreds, Partiet Klaus Riskær Pedersen 2019 - nu Se fuld profil

Fakta Rasmus Helveg Petersen Folketingskandidat i Fyns Storkreds Født 17. juli 1968 Gift Politiske hverv, Folketingskandidat Fyns Storkreds, Radikale Venstre 2019 - nu Folketingsmedlem Sjællands Storkreds, Radikale Venstre 2011 - 2015 Klima-, energi- og bygningsminister Folketinget, Radikale Venstre 2014 - 2015 Udviklingsminister Folketinget, Radikale Venstre 2013 - 2014 Folketingsmedlem (stedfortræder) Sjællands Storkreds, Radikale Venstre 2015 - 2015 Folketingsmedlem (stedfortræder) Radikale Venstre 2018 - nu Se fuld profil

Fakta Trine Bramsen Folketingskandidat i Fyns Storkreds Født 26. marts 1981 i Svendborg Politiske hverv, Folketingskandidat Fyns Storkreds, Socialdemokratiet 2018 - nu Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Socialdemokratiet 2011 - nu Retsordfører Folketinget, Socialdemokratiet Medlem af Forsvarsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet Medlem af Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse Folketinget, Socialdemokratiet 2015 - nu Medlem af Retsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet Se fuld profil