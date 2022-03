Venstre vil have russere ud af fynsk musikkonkurrence

Søren Windell har tidligere været varm fortaler for at aflyse en russisk ballet i Odeon og lukke af for russisk gas til Fynsværket. Den holdning er bestyrelsesformanden for Odense Symfoniorkester enig i.

- Vi skelner imellem gæstedirigenter eller gæstesolister som kommer til Odense Symfoniorkester og bliver betalt og får en kontrakt, og så nogle unge mennesker som kommer for at konkurrere på deres musikalske talent.

- Vi laver ikke aftaler med russiske gæster, dirigenter eller gæstesolister i øjeblikket, og det kommer vi ikke til formentlig for en meget lang periode, siger Lisbeth Knudsen.

For og imod

Bestyrelsesformanden kender dog ikke noget til deltagernes holdning til krigen i Ukraine.

- De har jo taget stilling til, hvor de vil videre i deres karriere ved at bo rundt omkring i Europa, og det synes jeg også sender et klart signal om, at vi ikke skal udelukke alt, bare fordi det er russisk. Vi skal tage en fornuftig afvejning for og imod. Kulturministeren har opfordret kulturlivet til at tænke sig godt om, og det synes jeg i høj grad, vi har gjort, siger Lisbeth Knudsen.

Hovedpræmien i konkurrencen er 90.000 kroner, og en pladekontrakt med Odense Symfoniorkester. Derudover vinder man engagementer med andre nordiske orkestre. Anden- og tredjepræmien er henholdsvis på 74.000 og 55.000 kroner.



Odense Symfoniorkester er en selvejende institution, men modtager omkring 22 millioner kroner fra Odense Kommune og 25 millioner kroner fra staten.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) har tidligere opfordret til at statslige kulturinstitutioner afbryde samarbejdet med det officielle Rusland. Der er dog ikke udsigt til kompensation for at aflyse.

Ministeren har også opfordret til at ikke-statslige kulturinstitutioner afbryder deres russiske samarbejder.

Derfor forstår Venstre ikke, at russerne gerne må deltage i en musikkonkurrence i Odense.

- Vi vil sende et klart signal. Vi rammer uden tvivl Putin i Kreml, men vi rammer desværre også de menige russere, som måske i bund og grund ikke støtter den her krig. Men det er altså vilkårene, og der mener vi, at når man siger A, så siger man også B. Der er ingen nuancer, siger Araz Khan.



TV 2 Fyn har tirsdag forsøgt at få en kommentar fra kulturministeren til at fire russere stiller op i en klassisk musikkonkurrence i Odense, men Kulturministeriet oplyser, at Ane Halsboe-Jørgensen ikke har mulighed for at kommenterer sagen i dag.