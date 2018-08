Våben i ekstremsport skader havdelen af landsholdet

En kampsport med våben og rustning indagter Odense Middelalderdage. Og det er ikke uden skræmmer.

Onsdag blev Tusindårsskoven i Odense fyldt med kampklare riddere, gøglere og fløjtespil.

Odense Middelalderdage er lige nu i gang, hvor gæster kan opleve tiden mellem Antikken og Renæssancen helt autentisk.

Arrangementet tager dig tilbage til middelalderen mellem år 1.066 og 1.536. Her hyggede de adelige sig med skarpe våben, når de skulle lege og have det sjovt.

I dag er middelalderkampsport en anerkendt sport, kaldet Buhart, hvor folk dyster i EM og VM. En af dem, der er med på kvindelandsholdet, er Nanna Dunlap.

- Det er ikke en voldsom sport. Sporten i sig selv svarer til alle mulige andre kampsortsgrene. Forskellen er, at vi er i rustning. Ja og så kæmper vi med rigtige våben, men de er ikke skarpe. Selve spidsen er også høvlet af for at undgå skader, forklarer hun.

Men vi passer på hinanden. Generelt er det en meget kærlig sport. Vi bruger meget tid på at se hinanden i øjnene inden vi slås Nanna Dunlap

Fire ud af seks sårede

Alligevel er fire ud af de seks middelalderkrigere fra kvindelandsholdet skadet.

Så helt ufarligt er sporten måske ikke. Nanna Dunlap er selv blandt en af de skadet.

- Det, der er sket med mig, er, at udstyret ikke har været helt i orden. Jeg har haft for stort mellemrum mellem mit skuldrepanser og så det panser, jeg havde til at sidde oppe omkring mit kraveben. Det resulterede i, at jeg fik et øksehovedet ind, hvor der ikke var beskyttelse fra min rustning.

Og ifølge Nanna Dunlap, er det bare uheld.

- Ligesom fodboldspillere kan komme til skade, kan vi også have nogle uheld. Det kan være alt lige fra et vrid til et slag over fingrene. Der er lidt forskelligt. Det er en ekstremsport, sådan er det.

Ifølge krigeren er der alligevel nogle grænser, der skal overskrides, når man begynder til en ekstremsport som Buhurt.

- Man er opvokset med, at man skal passe på hinanden. Så derfor skal man overskride nogle grænser, når man lige pludselig skal kæmpe med rigtige våben. Men vi passer på hinanden. Generelt er det en meget kærlig sport. Vi bruger meget tid på at se hinanden i øjnene, inden vi slås, siger Nanna Dunlap.

Middelalderdagene med dets nuværende arrangører har eksisteret i tre år, og de har kun oplevet en stigende interesse, siden de startede. Odense Middelalderdage afholdes fra 1. til 5. august.