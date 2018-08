Våd weekend: Risiko for skybrud

Fyn risikerer at få en ordentlig skyller, når et lavtryk med kraftig regn farer forbi lørdag.

Gem bare bikinien og sandalerne væk for en stund. Lørdag skal regntøj og gummistøvler graves frem fra skabet.

Ifølge DMI er der risiko for kraftig regn og lokale skybrud med mere end 15 millimeter regn på en halv time flere steder på Fyn.

Derfor udsender DMI et blåt varsel, der skal advare fynboerne om risiko for voldsomt vejr.

DMIs advarselskategorier Blå = Risiko for voldsomt vejr

Gul = Voldsomt vejr

Orange = Farligt vejr

Rød = Meget farligt vejr

Lilla = Ekstremt farligt vejr

Varslet gælder fra lørdag morgen klokken 9 og helt frem til klokken 19. Vejrinstituttet forventer, at der stedvis vil falde mellem 25 og 35 millimeter regn på bare seks timer.

Regnen fortsætter

Foruden Fyn rammer den kraftige regn også Østjylland, Lolland Falster, Næstved, Vordingborg, Slagelse, Haderslev, Sønderborg, Aabenraa, Rebild og Mariagerfjord.

Temperaturerne lørdag kan måske snige sig op på 18 eller 19 grader, men i forbindelse med regnens komme, puster vinden sig op.

- Jeg siger ikke efterår og boller og varm kakao, men det er noget, der ligner. Der er langt op til en meteorologisk sommerdag med 25 grader, siger TV 2 Vejrets vejrvært Per Christiansen.

Gummistøvlerne behøves ikke pakkes langt væk efter regnskyllet lørdag, for weekendens sidste dag kan blive endnu en våd omgang. Dog ikke i samme omgang, som det forventes lørdag.

- Søndag begynder pænt, som det ser ud til. Men så skyer det til, og især natten til mandag ser det ud til, at vi skal have en del regn igen, forudser Per Christiansen.