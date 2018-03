Våde dyr viser vejen i Kerteminde: Europæiske lærere på besøg

Lærere fra hele Europa var forbi Kerteminde lørdag. De skulle få lidt inspiration til, hvordan de kan få børn og unge til at interessere sig mere for naturvidenskaben.

Sød, nuttet og våd.

Havets dyr har mange egenskaber, og dem skal skolelever rundt omkring i Europa, da lære at kende. Men hvordan får man lige formidlet de fascinerende dyr videre til en flok kritiske unge mennesker.

Lørdag mødtes lærere fra hele Europa i Kerteminde, for at blive klogere på havets dyr. Det skal få europæiske børn og unge til at få øjnene op for, at naturvidenskab og de våde skabninger er spændende.

- Hvis vi giver dem en interesse i natur, biologi og dyrene, så vil de formentlig tage vare på det i fremtiden. Og leve i symbiose med det på en bedre måde end nu, siger Annika Brohede, der deltog i Kerteminde i dag.

Hun er lærer i Sverige. Og hun var ikke den eneste, der fik en masse ud af dagens undervisning.

- Jeg kan tage en masse praktiske øvelser med hjem og lave sammen med mine elever, fortalte Ditte Elsborg, der er lærer i Valby her i Danmark.

Også en lærer fra Holland var meget begejstret over det, som hun kunne tage med hjem til sine elever.

- Vi har sjovt med det, så det tror jeg også, at børnene vil have, sagde Imke van Gerwen til TV 2/ Fyn.

Magnus Wahlberg var manden, der lørdag skulle vise de mange lærere fra Europa, hvordan man kan gøre naturvidenskab sjovere for unge mennesker.

Han er ledende forsker på Marine Biological Research Center ved SDU, som ligger ved siden af Fjord&Bælt på havnen i Kerteminde.

- Det er almen dannelse. Det er vigtigt, fordi der kommer til at være en masse jobs fremover, og vi uddanner ikke nok i naturvidenskab, fordi det er svært at få folk til at finde det interessant, sagde han til TV 2/ Fyn.

Selvom det meste af dagen stod på undervisning og øvelser, var der også tid til at hilse på centerets tre forskningssæler Oscar, Odin og Nino. Foto: Flemming Ellagaard

Til begejstring og sikring

Mødet blandt lærerne i dag er en del af et europæisk projekt, hvor formålet er at få børn og unge til at interessere sig mere for netop naturvidenskaben. Og netop den interesse forsøger projektet at vække ved at få lærerne til at bruge nye undervisningsteknikker med havpattedyr.

Tanken er, at der kan sås nogle frø, som kan gro de forskellige steder Magnus Wahlberg, ledende forsker på Marine Biological Research Center ved SDU i Kerteminde

Magnus Wahlberg fortæller, at de på centret har meget erfaring med at bruge havet til at begejstre folk - og det er både skoleelever, lærere og gæster.

-Tanken er, at der kan sås nogle frø, som kan gro de forskellige steder. Så vi holder kontakten med de her lærer, og så skal de sprede budskabet til deres skoler. Og så håber vi, at det kan tage fart der fra.

