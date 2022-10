Fyn ramt af vaccinekaos: Mange må køre langt efter vigtigt stik

Sundhedsformand:

Mette With Hagensen, der er formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, erkender, at der er sket fejl.

- Vi har brug for at finde ud af, hvad der er op og ned i det her. Der er helt åbenlyst gået noget galt i distributionen, siger Mette With Hagensen (S).

Vaccineindsatsen er delt op imellem de praktiserende læger på den ene side og vaccinationscentrene på den anden. Der er to vaccinationscentre på Fyn. Et i Svendborg og et i Odense.

Men rammer de her leveringsproblemer til de praktiserende læger ikke netop de svageste borgere, som ikke lige har mulighed for lige at tage til Odense eller Svendborg efter en vaccine?

- Jo, lige præcis. Vi tog de praktiserende læger med i vaccineudrulningen for at sikre nærheden til patienterne, så netop de svageste borgere ikke behøvede rejse langt for at få deres vaccine, siger Mette With Hagensen.

Så hvad gør du nu?

- Jeg tager fat i forvaltningen, så vi kan få løst det her.

Koncerndirektør: Der er sket fejl

I regionens forvaltning er det Kurt Espersen, koncerndirektør for Sundhed, der har det endelige ansvar.

- Der er nogle udfordringer, som vi er ved at hitte ud af. Nogle læger har fået for mange vacciner. Andre har fået for få. Det er os, der står med ansvaret. Nu prøver vi at se, om det er bestillingssystemet, der har fejlet, eller om det er Statens Serum Institut, der står for at levere vaccinerne, der har fejlet, siger Kurt Espersen.

Hvornår får I så styr på logistikken?

- Vi arbejder, så blodet springer ud af fingrene for at løse det her.

Udrulningen af det fjerde covid-stik begyndte efter sommerferien. De første, der fik vaccinen var ældre over 85 år. Nu gælder tilbuddet alle over 50.