Professor om få vaccinerede i Vollsmose: - Politikerne har sovet i timen

Politikere og myndigheder har fejlet i deres indsats, for at få flere - ikke mindst i Odense-bydelen Vollsmose - til at tage imod covid-19-vaccinen.

Sådan lyder det fra Morten Sodemann, der er professor og overlæge på Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitets Hospital.

- Det har man jo ikke, fordi man faktisk har ladet som om, man havde løst et problem, som man faktisk ikke havde løst. Man har løst problemet for flertallet, men ikke for mindretallet.

- Det er politikerne, der har muligheden for at flytte midler, ressourcer og fokus. Og her vil jeg sige, at de faktisk flyttede fokus fra dem, der havde mest behov for det, i eufori over at de andre var vaccineret. Så politikerne har sovet i timen, siger Morten Sodemann til TV 2 Fyn.