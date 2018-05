Væk med vin - der skal øl på bordet!

Royal Unibrew og Meyers åbner i den gamle tappehal ud mod Albanigade i Odense, hvad de selv beskriver som et food og beer lab - et epicenter for craft beer og mad.

- I rigtig mange år har vin ejet det her med vin og mad, og oplevelsen omkring mad. Nu vil vi gerne slå et slag for øllet, siger Jesper Larsen, der er marketingschef for Royal Unibrew.

Men hvad er et food og beer lab?

- Det er en legeplads, hvor vi, Royal Unibrew og Meyers, går sammen om at give vores gæster en komplet oplevelse med øl og mad, siger driftchef hos Meyers, Paw Hay, til TV 2/Fyn.

Deres food og beer lab skal hedde Anarkist, og her skal man nyde de mange forskellige øl, som det lille Royal Unibrew craft beer bryggeri laver. Men øllet skal ikke kun være i glasset.

- Vi skal få øl og mad til at komplimentere hinanden. Det kan være alt fra en øl-marineret bøf til en is med smagen af ale. Kulinarisk skal det her sted aldrig stå stille, og vi kommer ikke til at have et fast menukort, siger Paw Hay.

Fra restauranten vil Anarkists gæster kunne se øllet, som bliver serveret til og brugt i maden blive brygget. Foto: William Ejsing

En uformel turistattraktion

I dagens anledning er Jesper Larsen iført en sort hættetrøje, hvorpå der med hvide bogstaver står: ANARKIST. OG han drømmer om, at den gamle tappehal vil blive en turistattraktion.

- Albani får dagligt henvendelser fra private, firmaer og turister, der ønsker at blive vist rundt og se bryggeriet. Med vores food og beer lab kan vi nu efterkomme de efterspørgsler. Vi kan huse op mod 500 mennesker, så vi har plads til både store og små events. Jeg tror, at vi kan blive en uformel turistattraktion i Odense, siger marketingschefen for Royal Unibrew.

Ud over tyve forskellige ølhaner i baren med øl fra Royal Unibrew bryggeriet, så vil Anarkist have en restaurant, et åbent køkken, en lille butik med deres øl og merchandise, og sidst men ikke mindst en scene.

Anarkist kommer til at have et åbent køkken, hvor gæsterne kan følge med, når deres mad tilberedes. Lige nu er der ikke noget køkken eller kokke, men det kommer der. Foto: William Ejsing

- Det kunne være, at vi havde et band eller en kunstner, der var særligt øl-interesseret og gerne vil lave deres egen øl og spille en koncert, så kan vi huse det, siger Jesper Larsen.

Lige nu er der hverken øl i hanerne eller mad i køkkenet. Rent faktisk er der intet køkken - endnu.

Men det forsikrer både Jesper Larsen og Paw Hay, at der er, når Anarkist åbner den 22. juni.

- Det kan være, der er lidt i glasset til dem, der kommer forbi på den dag, siger Jesper Larsen, før han og Paw Hay prøvesmager en af de tyve craft beers, der vil være ved åbningen.