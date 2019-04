Vælgermøde skal sparke liv i Katterød Forsamlingshus

Mikkel Tranholm Larsen og Christina Groneberg Dreyer har tirsdag sat masser af stole op i deres lokale forsamlingshus i Katterød øst for Faaborg. De håber nemlig, at der bliver fuldt hus til det vælgermøde, som de har arrangeret i forsamlingshuset tirsdag aften.

Her skal 11 fynske folketingskandidater diskutere nogle af de mange emner, som kommer til at udgøre den kommende folketingsvalgkamp.

Læs også Test dig selv: Er du klar til europaparlamentsvalg?

Ideen udsprang på et bestyrelsesmøde i forsamlingshusets forening som et forsøg på at sparke liv i forsamlingshuset i Katterød - en landsby, hvor der kun er omkring 25 huse.

Mange timers arbejde

- Vi sad en aften til et bestyrelsesmøde og snakkede om, hvordan vi kunne skabe liv i det her forsamlingshus. Så havde Mikkel den her brandgode idé med et vælgermøde, siger Christina Groneberg Dreyer, som er den ene halvdel arrangør-duoen.

For de to arrangører har det krævet en del timers arbejde at få stablet vælgermødet på benene. Blandt andet har de brugt en hel dag på at køre rundt til butikker i Faaborg for at dele pjecer ud - og så selvfølgelig at få lavet aftaler med nogle af de fynske folketingskandidater.

Læs også Prognose: Venstre i trekants-drama på Fyn

Men indsatsen er det hele værd, mener Mikkel Tranholm Larsen. For forsamlingshuset spiller en vigtig rolle for byens fællesskab, der skal bevares for at alle ikke ender i de større byer.

- Hvis vi gør noget aktivt herude, så vi sætter fokus på vores lille by, så bliver vores lille by fantastisk, og så kommer de ud og besøger os. Det er det, vi gerne vil. Vi vil ikke alt det storby der, siger han.

Landsbyerne afhængige af frivillige

Steffen Damsgaard er formand for Landdistrikternes Fællesråd, og han er enig med de to arrangører i, at forsamlingshuset stadig spiller en vigtig rolle i landsbyernes sammenhængskraft. Men det kræver engagerede frivillige som Mikkel Tranholm Larsen og Christina Groneberg Dreyer, hvis sådan et projekt skal lykkes.

- Det er vigtigt, at man appellerer til de unge, der er i landsbyen, så det ikke kun er en gruppe af personer i landsbyen - måske de ældre - som benytter sig af det. Det kræver på den anden side også, at der er nogle engagerede frivillige omkring selve forsamlingshuset, som sørger for, at der er nogle faciliteter, som er brugbare til forskellige aktiviteter, siger han.

Håber på en fyldt sal

Selvom de to arrangørere bruger mange timer på arbejdet i forsamlingshusets bestyrelse, så er det det hele værd, mener Mikkel Tranholm Larsen, som håber, at forsamlingshuset bliver fyldt til aftenens arrangement - det vil kræve, at op mod 150 personer dukker op.

- Det er bare fantastisk det sammenhold, der er her. Det bliver man bare suget ind i, som en eller anden sekt nærmest. Vi har det bare så godt sammen herude. Vores forventninger er, at vi får fyldt salen. Det håber vi da, siger han.

De 11 folketingskandidater er Jan Johansen (S), Jane Heitmann (V), Søren Hillers (R), Caroline Lauritsen (K), Dennis Ørsted Pedersen (SF), Line Gessø Hansen (Å), Vibeke Syppli Enrum (Ø), René Dyrberg Jørgensen (DF), Jonas Møller Simonsen (LA), Martin Paetau (NB) samt Margit Lund-Cramer (KD).